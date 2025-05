Travessia Salvador-Morro de São Paulo retoma operações neste sábado

Travessia Salvador-Mar Grande opera com um fluxo tranquilo - Foto: Uendel Galter

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo retomou as operações normais neste sábado, 26, com os catamarãs fazendo a viagem direta entre a capital e o Morro. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço foi suspenso na última quinta-feira devido ao mau tempo e estava operando com conexão na Ilha de Itaparica.

Travessia Salvador-Mar Grande

A Travessia Salvador-Mar Grande também opera normalmente neste sábado, com um fluxo tranquilo de passageiros nos terminais Náutico da Bahia e no Marítimo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os usuários estão sendo atendidos por oito embarcações em tráfego, que cumprem horários de meia em meia hora. O embarque ocorre de forma imediata nos dois terminais.

Tarifas - De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50. O sistema tem hoje o último horário programado para as 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e às 18h, no sentido inverso.

Para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que vinha operando com conexão na Ilha de Itaparica devido ao mau tempo, a procura por passagens é moderada nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. Os catamarãs saem hoje às 9h, 10h30 é 14h30. De Morro de São Paulo as saídas estão programadas para as 11h30, 14h40 e 15h.

Tarifas - No sentido Salvador - Morro de São Paulo a passagem custa R$ 151,81. No sentido inverso, R$ 138,71. As passagens podem ser compradas nos guichês das operadoras Biotur e Ilha Bela, localizados no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet nos endereços da Biotur (www.biotur.com.br) e ilha Bela (www.ilhabelatm.com.br).

Passeio às Ilhas – Já as escunas de turismo estão saindo desde às 8h do Terminal Náutico para o “Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos. No roteiro do tour ocorrem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador ocorre às 17h. A tarifa do passeio é R$ 100.