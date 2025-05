Salvador tem Dia D de vacinação contra a gripe em mais de 100 locais

Vacinação contra a dengue e a gripe no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Acontece neste sábado, 26, de forma antecipada, o Dia D de vacinação contra a gripe. A ação será realizada em 118 locais pela cidade, incluindo shoppings, supermercados e contará também com cinco equipes móveis.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, a iniciativa busca facilitar o acesso do público-alvo à vacina contra a influenza, reforçando a proteção da população antes do inverno — período em que aumentam os casos de síndromes gripais — e, assim, evitar possíveis complicações da doença.

A coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos, ressaltou o esforço da secretaria para atingir a meta de 90% de cobertura vacinal.

"O Dia D é mais uma oportunidade para garantir que a população tenha acesso à vacinação, principalmente quem não pode ir aos postos durante a semana. Nosso compromisso é ampliar o alcance da imunização, com ações também fora das unidades de saúde, como em hospitais e instituições de longa permanência", afirmou.

Desde o início da campanha em Salvador, no dia 25 de março, mais de 106 mil doses já foram aplicadas.

A vacinação está liberada para os seguintes grupos:

Crianças de seis meses até menores de seis anos;

Povos indígenas a partir de seis meses de idade;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas;

Professores;

Idosos;

Pessoas em situação de rua;

Integrantes das forças de segurança e salvamento;

Membros das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, de qualquer idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo;

Trabalhadores portuários;

Funcionários dos Correios;

Trabalhadores do sistema prisional;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos);

Quilombolas.

O locais e vacinação podem ser consultados no site da SMS.