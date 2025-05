Traficantes do CV tocam terror e incendeiam carros em bairro de Salvador

Carros foram incendiados no Lobaro - Foto: Reprodução redes sociais

Um ataque do Comando Vermelho (CV) na madrugada deste sábado, 26, causou deespero, pânico e assustou moradores do bairro do Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador. Homens armados com fuzis e metralhadoras invadiram rua Voluntários da Pátria, no bairro Lobato, área conhecida como “Corre ou Morre”.

Na ação, os traficantes atiraram e incendiaram diveros veículos na localidade, deixando quatro completamente destruídos, dois parcialmente incendiados e seis pichados com as iniciais da facção criminosa.

Em nota enviado ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que guarnições estão reforçando o patrulhamento no bairro do Lobato e em toda a região do Subúrbio Ferroviário. Incursões são realizadas por unidades ordinárias e especializadas, com o objetivo de capturar criminosos que atearam fogo em veículos.

"Unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar iniciaram neste sábado o reforço, por tempo indeterminado, do patrulhamento na região do bairro do Lobato e também em outras áreas do Subúrbio Ferroviário. Incursões com apoio de aeronave e drones são realizadas com o objetivo de capturar criminosos que atearam fogo em veículos. Informações sobre os autores podem ser repassadas através dos telefones 190 (CICOM) e 181 (Disque Denúncia) da SSP", diz a nota.

Já a Polícia Civil informou que investiga o caso. "Guias de dano foi expedida e a unidade territorial realiza diligências para apurar todas as circunstâncias do crime".

Veja vídeos