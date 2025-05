Fernanda Torres relembra encontro com papa Francisco; veja

Encontro de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro com o papa Francisco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Fernanda Torres relembrou, neste sábado, 26, o encontro que ela e a mãe, Fernanda Montenegro, tiveram com o papa Francisco em 2023. A artista definiu o momento como “inesquecível”.

O pontífice foi sepultado hoje após uma missa fúnebre que reuniu uma multidão e autoridades na praça São Pedro, no Vaticano.

Em sua página oficial no Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece cumprimentando Francisco. “Papa maravilhoso. Assistimos à Missa do Galo rezada por ele em 2023. Foi inesquecível”, escreveu Fernanda Torres na legenda de um vídeo publicado na rede social.

Na gravação, ela fala italiano ao apresentar rapidamente a mãe. “Glória a Deus”, diz Fernanda Montenegro ao apertar as mãos do papa. “Que o Senhor te abençoe”, responde Francisco, que na missa daquele ano falou sobre a paz em Belém, cidade na Cisjordânia onde teria nascido Jesus, e lembrou do conflito em Gaza.

Assista ao vídeo:

Mãe e filha homenageadas

Destaques do cinema nacional, as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres serão homenageadas com o diploma Bertha Lutz, concedido para mulheres que se destacaram na defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil.

Mãe e filha, as artistas interpretaram Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, no filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, vencedor do Oscar como melhor filme internacional.

As artistas serão homenageadas no dia 26 de março no Congresso Nacional. A ação é fruto da indicação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Além delas, a escritora Conceição Evaristo também integra a lista dos nomes que serão agraciados com o diploma.