Lula, Trump e Milei: líderes comparecem ao funeral do papa Francisco

Mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas foram confirmados na cerimônia - Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Dezenas de chefes de Estado e de governo participaram do funeral do papa Francisco, neste sábado, 26, na Praça de São Pedro, em Roma. De acordo com o Vaticano, 166 delegações de países e organizações internacionais participaram da cerimônia, somando mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas.

Entre as autoridades estão os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei e Donald Trump — que chegou a Roma na sexta-feira, 25, na primeira viagem ao exterior desde que o republicano voltou ao poder.

Entre os principais nomes já avistados no local estão também o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, além do presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, e a presidente da comissão europeia, Ursula von der Leyen.