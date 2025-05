Cruzes invertidas no velório do Papa Francisco viralizam; entenda símbolo

Papa Francisco morreu no começo da semana - Foto: Reprodução | Redes sociais e AFP

Um detalhe na Basílica de São Pedro, no Vaticano, tem chamado a atenção nas redes sociais após a morte de Papa Francisco. Alguns internautas notaram a presença de algumas cruzes invertidas no templo.

Nas imagens, é possível observar algumas cruzes atrás do caixão onde o corpo está.

Apesar do elemento ser usado em filmes como uma representação dos demônios ou o anticatolicismo, sendo associada ao satanismo, o símbolo é bem utilizado pela Igreja Católica.

Para a igreja, a cruz invertida é um dos símbolos de São Pedro e da Igreja Católica, chamada de Cruz de São Pedro ou Cruz Petrina.

De acordo com informações do jornal Extra, o apóstolo teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como Jesus Cristo.

A cruz invertida atrás do caixão do Papa Francisco

A imagem que despertou a curiosidade de internautas foi a que tem as cruzes invertidas na porta da local, que está localizado logo atrás do caixão onde está o corpo do Papa Francisco.

A Basílica de São Pedro tem ainda outras imagens da cruz invertida em seu interior, além de imagens de Pedro sendo crucificado.