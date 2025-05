Papa Francisco revelou motivo pelo qual nunca fez exorcismos; descubra

Papa Francisco disse que nunca realizou exorcismos - Foto: Marco BERTORELLO | AFP

A morte do Papa Francisco, que ocorreu na última segunda-feira, 21, trouxe à tona várias atitudes tomadas pelo líder religioso ao longo da sua trajetória. Algo que pouca gente imagina é que ele nunca realizou um exorcismo ao longo de seu pontificado.

A decisão surpreende, já que a Igreja Católica reconhece oficialmente o exorcismo como uma prática válida.

Em 2023, porém, o próprio líder religioso declarou ao jornalista italiano Fabio Marchese Ragona o verdadeiro motivo da escolha pessoal. Ele destacou que seguia convicto na existência do mal e na necessidade constante de enfrentá-lo.

Pouco tempo antes da sua morte, nesta entrevista, o Santo Padre ressaltou que acredita na atuação do diabo e nos efeitos concretos de sua presença no mundo.

"Quando eu era arcebispo de Buenos Aires, eu tinha vários casos de pessoas que me procuravam dizendo que estavam possuídas. Enviei-os para consulta a dois bons padres 'especialistas': eles não são curandeiros, mas exorcistas", lembrou o papa.

O líder religioso também afirmou "que, dessas pessoas, apenas duas ou três eram realmente vítimas de possessão diabólica. Os outros sofriam de obsessão diabólica, o que é uma coisa bem diferente porque não tinham o diabo em seus corpos. Isto deve ser especificado".

Papa Francisco fala sobre exorcismos

Questionado na entrevista sobre já ter feito exorcismos, ele foi categórico: "Não, isso nunca aconteceu. Se isso acontecesse eu pediria o apoio de um bom exorcista, como fiz como arcebispo".

"Certamente o diabo tenta atacar a todos, sem distinção, e ele tenta atacar especialmente aqueles que têm maior responsabilidade na Igreja ou na sociedade", garantiu.

O Papa Francisco ainda disse: "O Papa também é atacado pelo maligno. Nós somos homens e ele sempre tenta nos atacar. É doloroso, mas diante da oração ele não tem esperança! E então é verdade, como disse São Paulo VI, que o diabo também pode entrar no templo de Deus, para semear a discórdia e colocar uns contra outros: as divisões e os ataques são sempre obra do diabo".