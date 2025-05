Santo Antônio de Jesus divulga programação oficial do São João - Foto: Divulgação

Santo Antônio de Jesus elegeu a música oficial e apresentou a programação definida para os festejos juninos de 2025, durante a final do Festival de Música Junina Dr. Francisco Freire no Teatro Municipal Assis Amâncio, na quinta, 8. Uma noite concorrida que elegeu a música O Melhor São João de Todos os Tempos, interpretada por Maeve e que dá a segunda vitória consecutiva ao compositor Naldo Damasceno.

A música vencedora, premiada com troféu e o valor de R$6.000,00, irá tocar na promoção e durante os festejos juninos de 2025. O segundo lugar ficou com a música 'Saj, Sim Sinhô', de Uelson Oliveira, interpretado por Luciano Vieira, que recebeu R$3.000,00. Já o terceiro lugar contemplou o cantor e compositor Reginaldo Silva, com a música 'Pra ser de verdade o São João', que ficou com o prêmio de R$1.500,00. Já a cantora da música vencedora, Maeve, foi eleita a Melhor Intérprete e recebeu a premiração de R$1.000,00.

Programação oficial

O anúncio da programação oficial dos festejos juninos, com datas e atrações dos grandes shows, foi um dos momentos mais aguardados na noite de quinta. Com o teatro lotado, o público aplaudiu o nome de cada artista apresentado pelo prefeito de SAJ, Genival Deolino Souza e pela Secretária de Cultura, Turismo e Juventude, Sílvia Brito.

São shows com artistas locais e nacionais, com apresentações alternadas nos dois palcos principais, de 19 a 24 de junho, no Espaço do São João. Em breve, a cidade anunciará a programação com atrações locais, em torno de dezenas de artistas, que participarão do calendário junino.

QUINTA-FEIRA (19/06)

Missa da Paróquia de Santo Antônio, com Padre Nelson Franca

Daniel

Orquestra Sanfônica

Kart Love

Luziel

Jânio Santana

Kaique Vianna.

SEXTA-FEIRA (20/06)

Natanzinho Lima

Calcinha Preta

Chambinho do Acordeon

Alcymar Monteiro

Juliano SS

Os Cumpadi

Banda Astral A3.

SÁBADO (21/06)

Jorge e Mateus

Flávio José

Danniel Vieira

Pedro Libe

Banda Farol de Milha

Gustavo Mello

Neném Coração de Vaqueiro.

DOMINGO (22/06)

Simone Mendes

Dorgival Dantas

Xand Avião

Netto Brito

Verena Santana

Flor do Nordeste

Joyce França.

SEGUNDA-FEIRA (23/06)

Henri Freiras

Thiago Aquino

Matheus Fernades

Sam e Kawan

Carol Souza

Tony Azevedo

Banda Selo de Amor.

TERÇA-FEIRA (24/06)

Ana Castella

Solange Almeida

Jerônimo, Jhow O Show

Mara Ribeiro

Biel Oliveira.