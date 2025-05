Cocá lança o São João de Jequié segunda; Jerônimo é convidado

São João de Jequié será lançado na próxima semana - Foto: Divulgação

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, vai lançar festivamente as atrações do São João lá, tido como um dos melhores da Bahia, segunda. E já comunicou que Jerônimo será um dos convidados. Afinal, ele também vai ajudar a pagar o forró.

É mais um sinal de que o namoro político entre os dois flui bem. E tem tudo para dar em casamento. Lá se diz que a consolidação da aproximação se dá na medida em que as obras vão andando. E as obras estão andando.

Cocá, que sempre foi ligado a João Leão, o vice de Rui Costa que com ele rompeu em 2022 e passou a apoiar ACM Neto, seguiu o líder e virou maldito para Rui. Mas ano passado ele se reelegeu prefeito de Jequié com mais de 93% dos votos, manteve a importância. É aí que Jerônimo entra.

Jaques Wagner, o senador, que inaugurou a era petista na Bahia, já sinalizou positivamente: ‘Política é somar. Ninguém faz política sem unir forças’. Os aliados de Cocá que querem a aliança, como o deputado Hassan (PP), dizem que a dívida dele com Leão já está paga.

Vai dar casamento? Segundo Hassan, vai. Em Jequié, tem um detalhe. Os aliados do governo que não se bicam com Cocá, como o deputado federal Antonio Brito (PSD) e o estadual Euclides Fernandes (PT), não foram capazes de lançar ano passado um candidato minimamente competitivo, e isso facilita.

Também leva-se em conta que Jerônimo é de Aiquara, a 43 km de Jequié. Ele e família têm fortes ligações lá.

Ponte sobre o Jequitinhonha interditada é transtorno geral

Para além dos problemas nas BRs 324 e 116, as duas administradas pela ViaBahia, na BR-101 também tem transtorno da interdição total da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, do dia 5 até o dia 20.

Desde janeiro ela já está interditada para cargas. O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Agricultura da Alba, protesta.

– Em matéria de infraestrutura a Bahia vai muito mal.

A deputada Cláudia Oliveira (PSD) conta que a ponte é fundamental na região.

– O impacto é grande. Até porque não houve aviso antecipado, não há orientações sobre os desvios.

Alcides Andrade, caminhoneiro habituado a fazer o percurso Rio-Bahia, diz que a situação é caótica.

– O percurso fica 300 km a mais. Ou então entrar por uma estrada de barro e sair em Campo Sales. Só que, com a chuva, lá é comum carreta atolar.

Olívia quer cadastrar os que agrediram mulheres

A CCJ tinha 28 projetos para apreciar esta semana. Aprovou oito, 20 ficaram para a semana que vem. E entre os que passaram, um da deputada Olívia Santana (PCdoB) chama a atenção. Ele cria o Cadastro Estadual de Autores de Violência Contra a Mulher.

– O que queremos é armazenar os dados dos agressores num só lugar, criando um cadastro com as informações do local, data, hora, meio empregado, descrição do tipo de violência com todas as características do agressor. Entendemos que isso ajudará a combater as repetições dos fatos pelos mesmos autores.

A ideia é boa, mas a limitação territorial, só na Bahia, acaba prejudicando o projeto.

Santa Casa de Itambé fecha

O deputado Tiago Correia (PSDB) aponta que a Santa Casa de Itambé, responsável pelo Hospital São Sebastião, fechou as portas segunda última por falta de dinheiro e reabriu, precariamente, após acordo com a prefeitura, mas é pouco.

– O povo lá tá sofrendo muito. Qualquer coisa que se precise atendimento de urgência, tem que ir para Conquista ou Itapetinga. O governo precisa construir uma UPA lá.

REGISTROS

Eduardo presente 1

Eduardo Vasconcelos, figura que marcou época em Brumado, onde foi prefeito quatro vezes, ano passado não apoiou ninguém dizendo que estava se aposentando, pensa que saiu de cena, mas não saiu. Vereadores denunciaram ele por uma contratação e o TCM acatou.

Eduardo presente 2

Eduardo é acusado de ter contratado a empresa S&P Construção do Sudoeste por R$ 427.852 para fazer limpeza, manutenção predial e sepultamento, dispensando licitação, em caráter de emergência. Os vereadores dizem que não houve absolutamente nada que justificasse isso.

Candidato demais

Por oito anos prefeito de Itacaré pelo PT, eleitor principal de Nego de Saronga (PT), o atual prefeito, Antonio de Anísio desistiu de se candidatar a deputado estadual. Justificativa: tem candidato demais. Vai apoiar Rosemberg Pinto (PT).

Tristeza em Rafael

Rafael Jambeiro, na região de Castro Alves, passa uma semana triste. Domingo Antonio Pereira de Oliveira Sobrinho, o Tõe de Deco, 80 anos, ex-vereador, conhecido e querido, morreu vítima de um coice de vaca, quando fazia ordenha, numa fazenda de Argoim. Dizem lá que até hoje dói.