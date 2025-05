São João da Bahia reúne profissionais durante lançamento em SP - Foto: Divulgação

O São João da Bahia 2025 foi lançado em formato roadshow (evento itinerante), para 200 operadores e agentes de viagens de São Paulo, na noite de quarta-feira (7), no espaço Casa Bisutti, na capital paulista, com grupo de forró, quadrilha e gastronomia típica. A ação da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) teve como parceiros os municípios de Lençóis, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Camaçari, Jequié, Itabela, Prado, Porto Seguro, Itamaraju e Caravelas.

Os profissionais do turismo foram atualizados sobre as características e infraestrutura dos destinos para receber os visitantes nos festejos juninos, que acontecem em todo o território baiano, além da participação em rodada de negócios.

“O lançamento em São Paulo é muito importante, porque o estado é o maior polo emissor de turistas nacionais para a Bahia. Começamos com o pé direito, reunindo grandes operadoras e agências de viagens, que dialogaram diretamente com representantes de municípios baianos que fazem São João, tirando dúvidas e apresentando oportunidades para potencializar vendas, que é o nosso objetivo”, explicou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.

Os participantes fizeram uma avaliação positiva do evento. “Foi uma apresentação muito rica e bonita, envolvendo cultura, gastronomia e musicalidade. Mostrou um pouco como vai ser o mês de junho na Bahia. É muito bom encontrar nesses eventos anfitriões de diversos destinos para que possamos entender melhor as novidades e colocar na prateleira de vendas”, disse Erivaldo Silva, da operadora Cativa.

“Adoramos a estrutura e a dinâmica do evento, que foi muito esclarecedor. Temos aqui um grande potencial de vendas e quanto mais conseguirmos explicar isto para o mercado, mais poderemos atrair turistas para o São João baiano”, completou Andressa Raymundo, da Trend Viagens.

A parceria dos municípios juninos com o governo baiano foi ressaltada. “Muito importante essa iniciativa da Setur-BA, de promover o São João da Bahia na região Sudeste. Este ano, o nosso município terá uma festa diferenciada, que valoriza a tradição, a cultura e os artistas locais”, destacou o secretário de Turismo de Alagoinhas, João Henrique Paolilo.

“O paulista é um público que compra muitos passeios para a Chapada Diamantina. Mostramos que o período junino também é uma ótima época para visitar a região. A parceria com o governo nos dá a oportunidade de mostrar nossas belezas e novos roteiros”, completou a secretária de Turismo de Lençóis, Laura Garcia.

O roadshow São João da Bahia chega, nesta quinta-feira, 8, ao Rio de Janeiro, onde a festa será apresentada no Rio Scenarium (Centro). Na próxima semana, o evento acontece em Brasília e Belo Horizonte.