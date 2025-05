Festival de Cinema Ambiental de Chapada Diamantina abre inscrições - Foto: Divulgação

O Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina (Facine) já tem data marcada, será realizado entre 4 e 13 de setembro, e os diretores e diretoras interessados em participar da sua terceira edição podem inscrever seus filmes até o dia 18 de maio.

De caráter não competitivo, o Facine é totalmente voltado às questões socioambientais e recebe produções de todo o Brasil para as mostras que acontecem de forma descentralizada em 12 cidades do território da Chapada Diamantina.

Em torno de 40 produções cinematográficas serão selecionadas para esta edição, que contará com uma mostra especial com filmes de diretores chapadeiros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário online disponível no perfil do Facine no Instagram (@facinechapada), onde também é possível acessar o regulamento, ou pelo e-mail [email protected].

A lista com os títulos selecionados será divulgada no dia 1º de julho. Entre os pontos de exibição, estão teatros, escolas, associações e sindicatos, universidades, pontos de cultura, bibliotecas, galerias e espaços especiais em comunidades rurais e território indígena.

Sobre o Facine

Nas suas duas primeiras edições, produtores e espectadores abordaram pontos importantes para o território em produções que vão dos curtas de animação aos documentários de longa-metragem, sempre visando recriar imaginários e focos de atuação consciente no que concerne ao respeito ao meio ambiente e às comunidades tradicionais como espaços de preservação.

Na trajetória do festival, já são mais de 70 filmes exibidos e um público total de, aproximadamente, dez mil espectadores, entre exibições online e sessões presenciais.

Serviço

O quê: Inscrições abertas para o 3º Facine – Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina

Quando: De 18 de abril a 18 de maio

Onde: Formulário online disponível no perfil @facinechapada ou pelo e-mail [email protected]

Quanto: Gratuito