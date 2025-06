São João: Salvador entra no páreo contra Campina Grande e Caruaru?

Portal A TARDE levantou os principais dados das edições mais recentes das festas nas três cidades - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Quando o assunto é São João, algumas cidades se destacam no Brasil. Enquanto Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) já são reconhecidas nacionalmente por seus gigantescos festejos, Salvador tem investido para ampliar sua presença no circuito junino e atrair cada vez mais forrozeiros. Mas será que a capital baiana já pode ser considerada uma concorrente à altura?

O Portal A TARDE levantou os principais dados das edições mais recentes das festas nas três cidades e ouviu um especialista para entender onde cada uma delas se destaca. Confira a seguir esse comparativo e veja quem lidera na disputa pelo título simbólico de maior São João do Brasil.

Tradicional São João de Campina Grande

Conhecida como "O Maior São João do Mundo", Campina Grande reuniu aproximadamente 2,93 milhões de pessoas no Parque do Povo durante a festa de 2024, segundo dados da prefeitura. A programação contou com 33 dias de festa, movimentando mais de R$ 500 milhões na economia local, conforme informações da Secretaria da Fazenda. O evento se consolida como um dos principais atrativos turísticos da região, com estrutura e programação que atraem forrozeiros de todo o país.

Campina Grande | Foto: Divulgação | Prefeitura de Campina Grande

Para 2025, serão 38 dias de festa, com mais de 100 artistas, entre eles grandes nomes como Luan Santana, Flávio José, João Gomes, Jorge e Mateus, Alok, Alceu Valença, Elba Ramalho, Priscila Senna e Mari Fernandez. Confira:

Programação de Campina Grande | Foto: Reprodução | TV Paraíba

Caruaru: o São João mais longo e rentável

Em Pernambuco, Caruaru ostenta números ainda mais expressivos. Em 2024, 3,7 milhões de pessoas participaram das celebrações, das quais 1,5 milhão eram turistas. A festa se estendeu por impressionantes 72 dias, com início em 19 de abril e encerramento em 29 de junho, e injetou R$ 688 milhões na economia local.

Caruaru | Foto: Divulgação | Prefeitura de Caruaru

De acordo com pesquisa da prefeitura, 95% dos visitantes recomendam e pretendem retornar para o São João de Caruaru, reforçando a força cultural e turística do evento. Para o ciclo de 2025, estão programados 65 dias de festa, que começaram em 25 de abril e vão até 28 de junho. A programação é extensa e dividida em 27 polos multiculturais. Confira:

Salvador: a capital do forró baiano

Na capital baiana, o São João também vem se destacando, principalmente pela sua localização estratégica e pela combinação entre tradição e urbanidade. No ano passado, Salvador atraiu 675.642 forrozeiros para as festas gratuitas realizadas no Pelourinho e no Parque de Exposições, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Apenas no feriado de São João, 69.540 pessoas passaram pelo Centro Histórico. A festa teve duração de 12 dias, distribuídos entre 13 e 15 de junho, 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho, movimentando turistas e moradores em vários pontos da cidade.

São João no Parque de Exposições | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Procurada pelo Portal A TARDE, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) afirmou que “a expectativa para os festejos em 2025 é de superar os números do ano passado, considerando o crescimento contínuo das atividades turísticas no estado”.

A programação da festa deste ano não foi divulgada até o fechamento da matéria.

Especialista avalia potencial de Salvador no São João

Ricardo Cal, da Oquei Entretenimento, que atua há mais de 18 anos na realização de eventos em Salvador, avalia que a tradição de viajar para o interior favorece cidades como Campina Grande e Caruaru. “Mesmo sendo do interior, são grandes cidades e já têm na sua história a tradição dos festejos juninos”, destacou.

Carnaval de Salvador | Foto: Raphael Muller/ AG. A TARDE

Segundo ele, Salvador tem tradição na realização de grandes eventos, como Carnaval e Réveillon, e possui estrutura para expandir suas festas juninas. “O que falta é intensificar a promoção do destino e manter a realização das festas”, afirmou. Ricardo também ressaltou a importância dos novos equipamentos, como a futura Arena de Eventos, para impulsionar ainda mais o setor.

Salvador é uma capital grande e que comporta a realização de grandes eventos, como exemplo a realização do nosso Carnaval e o Réveillon, que é considerado um dos maiores do Brasil. Temos estrutura para aumentar cada vez mais os eventos no período junino, como também ao longo do ano Ricardo Cal

Por fim, reforçou: “Investimento em cultura e entretenimento nunca é demais, especialmente em uma cidade cuja principal vocação é o turismo”.

Arraiá da Capitá mostrou que Salvador podia ser protagonista no São João

| Foto: Arquivo A TARDE

Vale lembrar que a capital baiana já havia protagonizado um movimento ousado e inovador no São João com o Arraiá da Capitá. Criado há 38 anos pelo Grupo A TARDE, com o nome de Arraiá da Orla, o evento nasceu com a proposta de recriar, em um ambiente urbano e estruturado, o clima tradicional das festas do interior, misturando cenografia típica, concurso de quadrilhas e grandes atrações musicais. Com isso, rompeu o padrão dos festejos mais descentralizados nos bairros e consolidou um modelo que unia tradição e espetáculo — algo inédito em Salvador até então.

Durante mais de uma década, o evento trouxe nomes como Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, Tim Maia, Ivete Sangalo e Gilberto Gil, e mostrou que Salvador tinha potencial para ser vitrine nacional do São João.

O impacto cultural e a adesão do público comprovaram que a capital baiana podia ir além do papel de coadjuvante no período junino, um legado que ainda hoje inspira comparações e ambições. Em 2020, o evento ganhou uma versão online devido à pandemia.

No dia 24 de junho, uma live show reuniu Del Feliz, Zelito Miranda, Banda Eva, Flor de Maracujá e Rode Torres, no canal do Grupo A TARDE no YouTube.