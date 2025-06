Anarriê! 13 cidades baianas em que o São João vai bombar esse ano

São João na Bahia - Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

Uma das festas mais aguardadas do ano está chegando. O São João está batendo na porta, então, se você ainda não se programou, está na hora de correr.

Nós, da Coluna Issa a bordo, conversamos com Gabriel Carvalho, jornalista que há 11 anos movimenta as redes sociais com a principal página da festa junina, o @saojoaonabahia, reunindo informações para que baianos e turistas possam aproveitar os festejos.

Além de dicas, nesse texto, o jornalista lista as 13 cidades em que o São João vai bombar esse ano.

Embora falte menos de um mês para a festa, que esse ano vai durar quase uma semana por conta do feriado de Corpus Christi, Gabriel afirma que ainda dá tempo de se planejar para curtir o São João. Ele cita algumas dicas importantes para evitar perrengue na estrada e no interior. Leia, se planeje e bom São João!

Melhores cidades para curtir o São João 2025

“Acho que dá pra gente destacar Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Senhor do Bonfim, Mucugê, Seabra, Serrinha, Euclides da Cunha, Quijingue, Ibicuí, Conceição do Jacuípe e colocaria nesse rol de cidades que fazem um grande São João, o município de Lençóis, na Chapada Diamantina”.

São João em Amargosa | Foto: Divulgação/SECOM

Hospedagem

“Há uma escassez de leitos de hotel no interior, até porque não tem demanda durante o resto do ano, então a gente vê cidades duplicarem, até triplicarem sua população nesse período. A gente sabe que as cidades do interior não têm a capacidade hoteleira suficiente para atender essa demanda, então acaba gerando um mercado importante de aluguel de imóveis por temporada. O planejamento é fundamental. É saber escolher a casa que vai alugar, verificar se essa casa realmente está disponível para alugar, se essas pessoas que estão alugando são pessoas idôneas e ter muito cuidado para não cair em golpe, porque há várias casas fantasmas de aluguel nesse período”.

Locomoção

“Outros cuidados que a pessoa deve tomar, que é fazer a revisão do carro, olhar os pneus, se estão em dia, fazer o planejamento financeiro, porque isso é muito importante”.

Festa em Salvador

“Se a pessoa não tiver como viajar, Salvador geralmente tem três polos importantes, que é o Parque de Exposições, Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e o Pelourinho. O Pelourinho é o que mais se parece com uma cidade que faz São João no interior. Paripe tem grandes shows. É um São João interessante também. E o Parque de Exposições é um grande festival de música que reúne principalmente os jovens que gostam dessas atrações que fazem sucesso na atualidade”.

São João no Pelourinho | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Bate-Volta saindo da capital

“Há municípios próximos de Salvador que fazem boas festas de São João e que tem bate-volta, tem empresas aí que fazem bate-volta. Eu citaria Virote Eventos, que é uma que tá aí já especializada nisso, faz bate-volta pra Serrinha, pra Conceição do Jacuípe (Berimbau), pra Cruz das Almas, pra cidades aqui próximas de Salvador. E também tem outras cidades que dá pra você ir de carro e voltar no mesmo dia, como Mata de São João, como Camaçari, que fazem festas interessantes e com boas atrações”.

São João no Parque de Exposições, em Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Carnaval ou São João?

“Acho que o São João é a festa preferida do baiano. Se você perguntar qual a festa preferida do soteropolitano, com certeza é o Carnaval, mas o baiano em si, já que a gente tem 417 municípios, é com certeza São João. Você vê na rodoviária o frisson que é a saída, o engarrafamento que é na BR-324 de pessoas saindo da capital e indo para o interior, então não há dúvidas sobre isso. Mais de um milhão e meio de pessoas deixam Salvador com destino ao interior. Outras um milhão de pessoas circulam pelo próprio interior. É aquela alegria, aquela agonia, mais de mil horários extras de ônibus, então, com certeza, do baiano, a festa preferida é o São João”.

| Foto: Arquivo Pessoal

Planejamento

“O tempo ideal (para se planejar para o São João) é pelo menos uns dois meses. Acho que com um mês também dá para se planejar direitinho pro São João. A internet hoje é o melhor lugar para se pesquisar sobre destinos de viagem. Os sites oficiais e as páginas no Instagram, por exemplo, das prefeituras, oferecem essas informações e também os próprios estabelecimentos, hotéis, têm essas dicas de como viajar. É bom a pessoa procurar na internet para poder verificar as condições e fazer o planejamento da viagem. Acho que ainda dá tempo, sim, de organizar a viagem”.

Como surgiu o @saojoaonabahia

“Havia um site na Secretaria de Turismo do Estado que era completo, com muitas informações sobre São João. Então, quando a gente saiu de lá e viu que não houve continuidade no projeto, a gente decidiu criar um projeto privado. Isso há exatamente 11 anos. Ele foi criado a partir da paixão que a gente tem pela festa e a partir justamente da escassez de informações. As pessoas tinham poucas informações da mídia. Os veículos ainda têm uma cobertura muito forte de Carnaval, mas não uma cobertura tão especializada do São João. Então, a partir daí, a gente teve essa ideia, colocou em prática e, graças a Deus, é um projeto que tem crescido a cada ano. As perspectivas futuras são as melhores possíveis. A gente pretende ampliar cada vez mais e fazer um número maior de coberturas ao longo do tempo, porque não existe, na opinião da gente, nada melhor do que uma cobertura in loco”.