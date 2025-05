Salvador passa a contar com transporte marítimo direto para Boipeba

- Foto: Divulgação

Ficou mais fácil conhecer uma das mais bonitas ilhas do Brasil. É que Boipeba, localizada no Arquipélago de Tinharé, pertencente ao município de Cairu, passou a contar com transporte marítimo direto de Salvador. Com a novidade, o turista não precisa mais passar perrengue para chegar ao paraíso. A embarcação que faz o traslado tem capacidade para até 60 pessoas, além de contar com banheiro e ar-condicionado.

A Agência Coco Louco Turismo, localizada em Boipeba, é a única a ter autorização para realizar o traslado marítimo direto da capital baiana. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) concedeu a permissão para o traslado tanto de ida quanto de volta.

Antes da autorização, para chegar a Boipeba, o visitante que estivesse partindo de Salvador, por exemplo, precisava pegar o ferry-boat, depois um ônibus ou táxi até Valença ou Graciosa e finalmente seguir de barco até a Ilha. Ainda é possível chegar a Boipeba desta forma, mas com o traslado marítimo ficou mais fácil e rápido fazer essa viagem.



Como funciona o transporte marítimo direto para Boipeba?

A embarcação parte do Terminal Marítimo de Salvador, que fica atrás do Mercado Modelo e já é conhecido por ser o ponto de partida da Travessia Salvador-Mar Grande. Com um trajeto que dura entre 2h e 2h30, os visitantes desembarcam no Atracadouro Zé da Viúva, famoso ponto de chegada à Ilha de Boipeba.

Nós, do Blog Issabordo, estivemos na ilha durante o feriado da Semana Santa. Na ida, a navegação durou 1h50, enquanto na volta fechou em 2h. Na próxima semana, postaremos aqui no blog um texto completo com dicas para que você programe sua viagem a Boipeba sem perder o que de melhor a ilha tem a oferecer.

Os horários e valores do serviço devem ser consultados diretamente com a Agência Coco Louco Turismo através dos seus canais oficiais, como os telefones (75) 99839-8443 e (71) 99644-1948. Também é possível obter mais informações ou entrar em contato com a equipe da agência pelo Instagram @boipebabeach_cocolouco ou através do site www.cocoloucoturismo.com.

Sobre Boipeba

Com praias paradisíacas, natureza preservada e uma atmosfera rústica e tranquila que atrai quem busca sossego e beleza natural, Boipeba tem muito a oferecer ao turista. Um dos grandes charmes da ilha é que não há trânsito de carros. O transporte é feito a pé, de trator adaptado ou quadriciclo, o que garante uma experiência mais calma e em contato com a natureza.



Praias famosas de Boipeba

Entre as praias mais famosas estão Moreré, com mar cristalino, piscinas naturais e coqueiros por todos os lados, Cueira, uma das mais bonitas da ilha, com longa faixa de areia e águas mornas, Castelhanos, com um lindo encontro do rio com o mar, além do famoso pastel da Vanessa, e Bainema e Tassimirim, que são perfeitas para quem quer um clima ainda mais sossegado.

A ilha tem manguezais, trilhas e rios, ideais para passeios de caiaque, caminhadas e observação da fauna e flora. Os vilarejos como Velha Boipeba (onde a maioria dos visitantes se hospeda), Moreré e São Sebastião mantêm uma cultura rica e acolhedora, com culinária local baseada em frutos do mar, especialmente polvo, lagosta e moquecas.