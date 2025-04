Fortaleza é destino ideal para quem deseja unir lazer e compras

- Foto: Reprodução

Fortaleza, a capital do Ceará, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Assim como a nossa Bahia, o estado cearense tem um litoral deslumbrante. O visitante vai encontrar infraestrutura completa e uma rica cultura nordestina, fatores que encantam turistas de todas as partes do mundo. A hospedagem também conta com preços acessíveis, principalmente devido à alta oferta de apartamentos na região de Iracema, disponíveis pelo Airbnb.

As praias são os principais atrativos de Fortaleza. A Praia do Futuro é famosa por suas barracas bem estruturadas, oferecendo gastronomia regional, música ao vivo e um ambiente perfeito para relaxar. Já a Praia de Iracema é um ponto turístico tradicional, conhecida por sua vibrante vida noturna e pelo famoso espigão, onde visitantes podem apreciar um belíssimo pôr do sol.

O turismo histórico e cultural também tem seu espaço em Fortaleza. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um complexo cultural que abriga museus, cinemas, teatros e espaços de exposições. O Mercado Central e a Feirinha da Beira-Mar são locais ideais para comprar artesanato, rendas e produtos típicos cearenses. Vale lembrar que nos arredores do Dragão do Mar a vida noturna é agitada, com bares e boates para todos os gostos. Não podemos deixar de citar os tradicionais e concorridos shows de humor que acontecem em vários locais da cidade.

Fortaleza também é um destino gastronômico imperdível. A culinária cearense é marcada por pratos à base de frutos do mar, como a famosa peixada cearense e a lagosta grelhada. O tradicional caranguejo é um prato muito apreciado, especialmente às quintas-feiras na Praia do Futuro, quando as barracas promovem a "quinta do caranguejo".

Para quem busca diversão em família, o Beach Park, localizado na região metropolitana de Fortaleza, é um dos maiores parques aquáticos da América Latina e atrai turistas de todas as idades com suas piscinas e toboáguas radicais. Entre as atrações mais radicais está o Insano com seus 41 metros de altura. É preciso coragem para descer numa queda que pode atingir até 105 km/h. Uma nova atração, chamada Surreal, foi inaugurada no dia 20/03 e promete deixar o local ainda mais completo para seus visitantes.

Com um clima quente e ensolarado durante quase todo o ano, Fortaleza é o destino ideal para quem deseja aproveitar belas paisagens, cultura vibrante e uma hospitalidade calorosa. Seja para relaxar na praia, explorar a história ou se deliciar com a gastronomia local, a capital cearense tem opções para todos os gostos.

Ainda é possível fazer passeios para atrações em outros municípios, o que fará sua viagem ficar mais completa. Entre as opções oferecidas pelas agências de turismo estão a Praia do Cumbuco e as três praias (Morro Branco, Canoa Quebrada e Praia das Fontes). Caso tenha fôlego, é possível fazer um bate volta à famosa Jericoacoara. Por conta da distância, a correria e o horário são pontos que jogam contra esta opção, já que a agência te pega de madrugada no hotel/Airbnb e você só chega na capital cearense no final da noite.

A cidade também é excelente para quem deseja comprar roupas. O Centro Fashion Fortaleza, por exemplo, é um dos maiores polos de moda popular do Nordeste, sendo um destino imperdível para quem busca roupas e acessórios a preços acessíveis. Outras excelentes opções são os galpões do Centro da cidade. Reserve algumas horas para bater perna, entrar e sair de galpão e pechinchar muito.

Você vai encontrar roupas como camisas, bermudas, calças, vestidos e saias. Além disso, a cidade se destaca pela variedade de moda praia, atendendo a todos os estilos e orçamentos. Biquínis, sungas e maiôs podem ser encontrados a preços muito mais acessíveis do que nas grandes lojas do país. Certeza de que você vai sair de lá com algumas sacolas nas mãos. Boa viagem e boas compras!