São João na Bahia terá reforço na segurança e ampla programação cultural

Jerônimo Rodrigues destacou a importância de valorizar cidades menores - Foto: Joá Souza/GOVBA

O Governo da Bahia lançou oficialmente, em Tanhaçu, o ‘São João da Bahia 2025’ no interior, com ações para garantir os festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro em mais de 280 municípios. No evento, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância de valorizar cidades menores e anunciou reforço na segurança, plantões de saúde e direitos humanos, além de programação cultural gratuita.

“Reafirmamos o nosso compromisso em promover uma festa democrática e acessível para baianos e turistas. Portanto, a cada ano estamos inovando e fazendo com que os pequenos municípios sejam conhecidos e tenham a festa valorizada. Aqui na região de Tanhaçu há muitos atrativos, como cachoeiras, belezas naturais. Inclusive autorizei um volume de recursos para que a Polícia Militar esteja presente, ações de saúde e programação cultural diversa, com apresentação de bandas já consolidadas e de artistas locais”, disse Jerônimo Rodrigues.

Para o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, a iniciativa vai fortalecer a preservação cultural que a festa tem para o Nordeste. “É o Governo do Estado presente com o edital de apoio aos municípios para a contemplação artística, porque mais uma vez é aquele momento em que a cultura mostra todo o seu potencial de reunir, de celebrar uma tradição, mas sobretudo, de gerar desenvolvimento, emprego e renda para o povo baiano. Como diz a nossa campanha esse ano, maior que essa festa só o nosso amor pelo São João e pela Bahia”, comentou.

Mais segurança

Para garantir mais segurança para baianos e turistas durante os festejos, serão empregados 12 mil policiais e bombeiros durante a Operação São João 2025. As Forças Estaduais desenvolverão ações preventivas, de inteligência e resgate em 281 municípios, somando quase R$ 30 milhões em investimentos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ativará, no período das festas, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a presença de 20 órgãos estaduais, federais, municipais e concessionárias de serviços. A operação contará também com cobertura de câmeras de reconhecimento facial e emprego de Plataformas de Observação Elevada (POE), pesquisa de satisfação promovida pela Ouvidoria e também postos para atendimentos de públicos vulneráveis.

O Corpo de Bombeiros também fará ações preventivas e emergenciais nas localidades dos eventos, prestando serviços de atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, além de prevenção e combate a incêndio.

Receptivo e Capacitação no Turismo

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) promoveu o São João da Bahia em encontros com operadores turísticos e agentes de viagem dos principais mercados emissores de visitantes nacionais para a Bahia: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Além da divulgação dos atrativos e da infraestrutura, foram realizados encontros de negócios. O órgão também realiza capacitações voltadas para trabalhadores e empresários da cadeia do turismo, no período que antecede a festa, bem como a contratação de atrações para incrementar a programação das cidades baianas. Durante as comemorações, os visitantes contarão com receptivo especial.

De acordo com o secretário da pasta, Maurício Bacelar, mais de dois milhões de visitantes devem movimentar a festa no estado. ”O São João é a maior manifestação cultural do povo nordestino, e é aqui na Bahia que ele tem a sua maior expressão. O governo está atento a esta festa, porque ela valoriza a nossa cultura, aumenta a autoestima da população, movimenta a economia, que deve ser estimulada em mais de R$ 3 bilhões, além de gerar emprego e renda. A partir de hoje, os municípios estão por conta da sanfona, da zarumba e do triângulo e todos ao som do forró”, disse.

Postos de testagem

Através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o governo também vai disponibilizar 13 estandes de Testagem Rápida em 12 municípios do interior (Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Alagoinhas, Irecê, Senhor do Bonfim, Camaçari, Itaberaba, Jequié, Cachoeira e Eunápolis), no período de 19 a 24 de junho.

Mais de 3,5 mil catadores e catadoras beneficiados

Condições de trabalho digno serão garantidas a 3.566 catadores e catadoras de resíduos sólidos no São João e São Pedro 2025, a partir de ações da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda Esporte (Setre), em Salvador e outros 13 municípios do interior do estado. Os catadores e catadoras contarão com Centrais de Apoio ao Catador geridas por 11 cooperativas de reciclagem que compram o material coletado pelos trabalhadores praticando preços justos.

O investimento da Setre será de quase R$ 1 milhão para ações em Salvador, Barreiras, Itaetê, Castro Alves, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Senhor do Bonfim, Porto Seguro e Eunápolis. Os catadores receberão fardamento, água e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): botas e luvas.

São João nas bibliotecas estaduais

Os festejos juninos serão também celebrados nas bibliotecas estaduais. A Fundação Pedro Calmon (FPC), unidade vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA), organiza uma série de atividades. Uma das ações acontecerá na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, em Itaparica, onde serão realizadas contações de histórias, mostras bibliográficas de festejos juninos, bate-papo sobre tradições juninas, louvor a Santo Antônio e atrações para o público infantil.

Festa junina sem racismo e intolerância

Durante os festejos juninos, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) realiza uma campanha de combate ao racismo e à intolerância religiosa em sete municípios baianos: Cachoeira, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Irecê, Ituberá, Camaçari e Salvador. As ações incluem mobilização social, distribuição de materiais educativos e projeções em palcos e locais de grande circulação, sempre das 17h às 22h.

A unidade móvel do Centro de Referência Nelson Mandela oferece atendimento direto, acolhimento, registro de denúncias de discriminação racial ou intolerância religiosa e apoio psicológico, social e jurídico.

Direitos Humanos e Assistência Social

A Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH) realiza, de 19 a 24 de junho, o Plantão Integrado de Direitos Humanos durante os festejos de São João nos municípios de Amargosa e Santo Antônio de Jesus. A ação tem como objetivo prevenir e reduzir violações de direitos, com atuação focada em medidas preventivas e protetivas, garantindo mais segurança e acolhimento à população.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) vai atuar durante os festejos juninos no interior da Bahia, com foco na proteção de crianças e adolescentes. As ações incluem combate ao trabalho infantil e à exploração sexual, por meio de mobilização social, distribuição de materiais educativos e kits informativos, além de recursos lúdicos como os brinquedos vigilantes Lulu Alerta e Ursinho Atento.

A Seades esteve presente em Tanhaçu, no lançamento do São João da Bahia, e também nos municípios de Amargosa e Senhor do Bonfim, em parceria com as prefeituras. A atuação contará ainda com plantões integrados junto a outros órgãos estaduais, reforçando a vigilância e o enfrentamento às violações de direitos.

Elas à Frente nos Festejos Juninos

Durante os festejos juninos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) realizará uma série de ações em 30 municípios baianos. A campanha “Oxe, Me Respeite!” terá foco na prevenção à violência contra a mulher, oferecendo acolhimento, capacitação de equipes e distribuição de materiais informativos.

Outra iniciativa é o projeto “Elas à Frente nos Festejos Juninos”, que promove feiras temáticas para incentivar a inclusão produtiva de mulheres, valorizando a agricultura familiar e a economia solidária.

Estradas e no ferry-boat

Para garantir mais segurança e conforto no São João do interior, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estão preparadas para intensificar a fiscalização nas estradas, rodoviárias e no sistema ferry-boat, com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A operação busca garantir viagens mais seguras para quem vai aproveitar os festejos juninos pelo estado.

O ferry-boat conta com mais guichês, atendimento prioritário e acompanhamento das filas em tempo real pelo Filômetro: internacionaltravessias.com.br/filometro.

Mais de 2 mil quilômetros de rodovias passam por serviços de roçagem, sinalização e manutenção. Alguns dos trechos beneficiados são:

BA-046: Santo Antônio de Jesus – Nazaré

BA-131: Senhor do Bonfim – Saúde – Jacobina

BA-142: Mucugê – Barra da Estiva – Tanhaçu

BA-502: Feira de Santana – Conceição da Feira – BR-101