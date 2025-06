Acidentes deixam cinco mortos e três feridos em rodovias da Bahia

Acidentes são registrados nas BR-242 e BR-367 - Foto: Divulgação / PF

Cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas em quatro acidentes registrados entre a noite de sexta-feira, 30 e a manhã de sábado, 31, em rodovias e vias urbanas da Bahia. As ocorrências aconteceram nas cidades de Luís Eduardo Magalhães, Angical (ambas no oeste baiano) e em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Colisão grave na BR-367 deixa duas mulheres mortas em Porto Seguro

Um grave acidente na BR-367, em Porto Seguro, matou duas mulheres na madrugada de sábado, 31. O carro em que as vítimas estavam colidiu com um caminhão no quilômetro 30 da rodovia, deixando o veículo completamente destruído. As vítimas ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. As mulheres, que ainda não foram identificadas oficialmente, não resistiram aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção dos corpos e deve auxiliar na identificação das vítimas.

Três mortos em colisão frontal na BR-242 entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães

Outro acidente fatal na Bahia foi registrado na BR-242, na manhã de sábado, 31, deixando três mortos e um ferido. A colisão frontal envolveu dois carros de passeio no trecho entre Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste do estado.

De acordo com a TV Oeste, a batida ocorreu por volta das 9h e as vítimas ainda não foram identificadas. A PRF está investigando as circunstâncias do acidente.

Motociclista fica gravemente ferido após motorista embriagado fugir do local em Luís Eduardo Magalhães

Ainda em Luís Eduardo Magalhães, um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na noite de sexta-feira, 30, por volta das 23h50. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Burle Marx e 21 de Abril, no bairro Jardim Paraíso.

Segundo a imprensa local, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. Agentes de trânsito localizaram o motorista logo depois e constataram que ele havia consumido bebida alcoólica. O veículo foi removido por um guincho, e o motorista foi levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde permanece detido.

Idoso de 83 anos sofre acidente após capotamento em Angical

Na cidade de Angical, também no oeste baiano, um idoso de 83 anos ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar. O acidente ocorreu na sexta-feira, 30. O SAMU prestou atendimento imediato e encaminhou o homem para o Hospital Municipal Gilvan Vanderlei de Carvalho, onde ele foi atendido com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o idoso é aposentado e morador da zona rural de Angical.