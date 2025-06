Ex-chefe da Polícia Civil assume novo cargo na corporação

Ex-delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito foi nomeada para assumir a Ouvidoria da Polícia Civil - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A ex-delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, foi nomeada para um novo cargo dentro da corporação. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, Heloísa será a nova chefe da Ouvidoria.

Na estrutura da PC, a Ouvidoria é um dos órgãos de suporte operacional. Sua principal atribuição é receber, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e sugestões dos cidadãos, referentes a prestação de serviços de polícia judiciária, bem como denúncias acerca de infrações praticadas por policiais civis, e também elogios.

Heloísa Brito ficou na história como a primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil na Bahia. Foi nomeada para a função em dezembro de 2020, quando o então governador Rui Costa (PT) promoveu a última mudança nos principais cargos da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ela foi substituída por André Viana no final de março, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez trocas na cúpula das forças de segurança do estado.

Currículo extenso

Heloísa Campos ingressou na Polícia Civil em 1996, quando foi servir na Delegacia Territorial (DT) de Ubaíra. Em abril de 2002, assumiu a titularidade da 3ª DT do Bonfim. No mesmo ano, em dezembro, foi titular da 12ª DT (Itapuã) e, no ano seguinte, em maio, liderou a 6ª DT (Brotas).

Além disso, a delegada-geral também foi diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em fevereiro de 2011, e passou a ser corregedora-chefe da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) em fevereiro de 2013, onde ficou até assumir o cargo de delegada-geral adjunta, em junho de 2017. Desde julho de 2019 ocupava a diretoria da Academia da Polícia Civil (Acadepol), onde atuou na formação da nova turma aprovada no concurso da instituição, realizado em 2018.

Em maio de 2024, Heloísa tomou posse da presidência do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC). Seu mandato segue até janeiro de 2026.