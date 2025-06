PM desarticula laboratório de drogas em Monte Gordo

PM-BA apreende aproximadamente 100kg de cocaína e desarticula laboratório - Foto: Divulgação | PM-BA

Policiais militares da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, apreenderam quase 100 quilos de cocaína, além de objetos utilizados pelos traficantes para fabricar a droga em um laboratório localizado em Monte Gordo, Camaçari, nesta sexta-feira, 30.

Os militares receberam a denúncia de populares que disseram ver homens traficando no bairro da Boa Esperança. Com a denúncia, as guarnições se deslocaram ao local, avistando indivíduos fugindo por uma área de mata quando perceberam a presença dos policiais.

Descoberta do Laboratório e apreensões

Após fazerem uma varredura no local, os policiais descobriram um laboratório que servia para o processamento e distribuição dos entorpecentes. Somado a isso, aproximadamente 100 quilos de cocaína foi encontrado no local, juntamente de uma prensa de drogas de grande porte, uma máquina de embalagens a vácuo, um gerador de energia, uma motocicleta, e uma balança de precisão, foram encontrados no local.

Todo material foi apreendido e encaminhado à delegacia da região para registro da ocorrência.