Mais de 60 cidades estão sob alerta de chuva forte na Bahia

Final de semana pode ser de chuva em partes da capital baiana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O mês de maio deve se despedir com mais chuva no litoral da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na sexta-feira, 30, um alerta de acumulado de chuva em mais de 60 municípios do estado.

Conforme informado pelo instituto, a previsão é de até 50 mm de chuva por dia nesses locais. Os riscos de alagamentos são baixos e há risco de pequenos deslizamentos.

Desde o início do mês, várias cidades baianas registraram estragos devido aos grandes acumulados de chuva ao longo do período. Em Salvador, a intensa precipitação causou alagamentos, deslizamentos de terra, derrubada de árvores e diversas outras ocorrências. Em 5 de maio, a capital já havia registrado o volume de chuva esperado para todo o mês.

Veja a lista: