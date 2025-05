Nova frente fria? Salvador e RMS ficam em alerta para possível forte chuva

Chuvas devem atingir Salvador e RMS - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Salvador e Região Metropolitana enfrentam problemas com as fortes chuvas nos últimos dias. Nesta terça-feira, 20, a chuva caiu de forma intensa em Lauro de Freitas, alagando diversos pontos da cidade e acendendo o alerta da população para o risco de uma nova frente fria intensa, como a registrada no início de maio.

Vale lembrar que Salvador deixou o nível de alerta e passou para o nível de atenção, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Apesar de não haver previsão de chuvas fortes nos próximos dias, o órgão destaca que a situação ainda não está normalizada, com risco de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado.

Codesal segue monitorando

Mesmo com a redução das chuvas nos últimos dias, a Codesal registrou nesta terça-feira, 20, 77 solicitações na capital. Destas, 29 foram por ameaças de desabamento, 11 por ameaça de deslizamento e 18 por pedidos de orientação técnica.

As regiões com maior número de chamados foram Liberdade (19), Centro/Brotas (18) e Cabula/Tancredo Neves (11). A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o número 199.

Chuva castigou os soteropolitanos

No início de maio, Salvador enfrentou uma tempestade intensa, com 200mm de chuva acumulados em 72 horas e rajadas de vento acima de 62 km/h. No dia 3 de maio, moradores das localidades do Mamede (Alto da Terezinha), Irmã Dulce (Cajazeiras VII), Creche e Moscou (Castelo Branco), Bosque Real e Olaria (Sete de Abril) precisaram ser evacuados após o acionamento das sirenes da Codesal.

Além disso, avenidas como a Garibaldi e a Centenário ficaram completamente alagadas, obrigando motoristas a redobrar a atenção para transitar com segurança.

Para se ter uma ideia da intensidade, só nos cinco primeiros dias de maio choveu o volume esperado para o mês inteiro.

Previsão

Para quarta (21) e quinta-feira (22), a previsão é de céu aberto em Salvador. Já no fim de semana, há possibilidade de chuvas fracas — uma trégua bem-vinda para os soteropolitanos que já não aguentam mais viver sob o risco do aguaceiro.