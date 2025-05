Bahia: Inmet emite alerta de chuvas intensas para 48 cidades

Aviso meteorológico abrange desde a Região Metropolitana de Salvador até o litoral sul e extremo sul do estado - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 13, um alerta de chuva para 48 cidades da Bahia, incluindo Salvador, Camaçari e Simões Filho, que já enfrentaram fortes temporais na última semana.

Segundo o comunicado, as precipitações podem atingir até 50 milímetros por dia. Apesar do volume, o risco de alagamentos e deslizamentos é considerado baixo. O aviso meteorológico abrange desde a Região Metropolitana de Salvador até o litoral sul e extremo sul do estado.

Previsão do tempo para Salvador, Camaçari, Ilhéus e Barreiras

A semana será marcada por tempo instável em praticamente todo o litoral baiano, conforme projeções do Inmet. Em Salvador e Camaçari, a previsão indica chuvas contínuas até o sábado, com temperaturas variando entre 21°C e 28°C.

Em Ilhéus, no sul do estado, o tempo também deve permanecer nublado, com pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 30°C.

Já no oeste da Bahia, especialmente em Barreiras, o cenário é outro. Não há previsão de chuva na região, mas o alerta é para baixa umidade relativa do ar, podendo atingir os 30%. As temperaturas na cidade devem variar entre 17°C e 33°C, com predomínio de sol ao longo da semana.

Lista das 48 cidades baianas sob alerta de chuva do Inmet:

Alcobaça, Amélia Rodrigues, Aratuípe, Belmonte, Buerarema, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeias, Caravelas, Dias d'Ávila, Igrapiúna, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mascote, Mata de São João, Nazaré, Nilo Peçanha, Porto Seguro, Prado, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São José da Vitória, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Taperoá, Terra Nova, Ubaitaba, Una, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.