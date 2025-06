Chuva continua? Confira a previsão para o fim de semana em Salvador

As temperaturas na capital baiana devem variar entre 23°C (mínima) e 30°C - Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira, 30, a previsão do tempo para este final de semana em Salvador. Nesta sexta, o céu deve permanecer nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No sábado, 31, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Já no Domingo, 1, o céu segue parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

Segundo o Climatempo, as temperaturas na capital baiana devem variar entre 23°C (mínima) e 30°C. (máxima).

Ocorrências

De acordo com a Codesal, as regiões mais afetadas pela chuva foram nos bairros Subúrbio de Salvador e Pau da Lima. Ao todo, 19 ocorrências foram registradas até as 10h da manhã desta sexta-feira. As principais situações relatadas foram ameaças de desabamento e deslizamento, com quatro registros cada.