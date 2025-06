Salvador é uma das cinco capitais com pior qualidade de vida no Brasil

A capital baiana aparece na 24ª colocação entre as 27 avaliadas. - Foto: Foto: Mila Souza /Ag. A TARDE

Salvador aparece entre as cinco capitais com pior qualidade de vida no Brasil, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, divulgado nesta quinta-feira, 29, pelo IPS Brasil. A capital baiana ocupa a 24ª posição entre as 27 avaliadas no ranking nacional. Sendo assim, a quarta pior capital para se viver, segundo o Índice.



O IPS mede a qualidade de vida com base em indicadores sociais e ambientais, como saúde, educação, segurança, acesso à informação, inclusão e moradia. Salvador obteve nota 62,05, abaixo da média nacional entre as capitais.

Na parte inferior da lista, Salvador está acompanhada de Rio Branco (62,29), Maceió (61,48), Macapá (58,72) e Porto Velho (57,25), esta última na lanterna do ranking.

Já as capitais mais bem avaliadas foram Curitiba (69,89), Campo Grande (69,63) e Brasília (69,04).

Bahia

No ranking dos estados com as melhores condições de vida do país, a Bahia ocupa a 22º posição. O estado obteve média de 57,67 a partir da análise de todos os municípios baianos. O Distrito Federal (69), São Paulo (66) e Santa Catarina (64) lideram a lista.

Confira ranking completo das capitais

1 - Curitiba (69,89)

2 - Campo Grande (69,63)

3 - Brasília (69,04)

4 - São Paulo (68,88)

5 - Belo Horizonte (68,22)

6 - Goiânia (68,21)

7 - Palmas (68,18)

8 - Florianópolis (67,91)

9 - João Pessoa (PB) - 67,00

10 - Cuiabá (MT) - 66,73

11 - Rio de Janeiro (RJ) - 66,13

12 - Porto Alegre (RS) - 66,10

13 - Teresina (PI) - 65,76

14 - Aracaju (SE) - 65,73

15 - Natal (RN) - 65,63

16- Vitória (ES) - 64,65 2

17 - Fortaleza (CE) - 64,44

18 - São Luís (ΜΑ) - 64,27

19 - Boa Vista (RR) - 63,37

20 - Recife (PE) - 63,33

21 - Manaus (AM) - 63,19

22 - Belém (PA) - 62,33

23 - Rio Branco (62,29)

24 - Salvador (62,05)

25 - Maceió (61,48)

26 - Macapá (58,72)

27 - Porto Velho (57,25)