Acesso à Concha Acústica é alterado devido à obra; veja detalhes

Concha Acústica do TCA passa por mudanças em acesso; veja detalhes - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Devido ao avanço das obras no Complexo do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, o acesso à Concha Acústica sofreu alterações importantes. A partir de agora, a entrada para o espaço passa a ser exclusivamente pela Ladeira da Fonte, localizada na parte inferior do equipamento cultural. Para quem vem do Campo Grande, o caminho recomendado é a via entre a Igreja Sião e a Galeria Forte de São Pedro.

Leia Também: Osba e Geraldo Azevedo se unem em São João Sinfônico

Com a mudança, a bilheteria física também está funcionando apenas nesse novo ponto de acesso, com atendimento de segunda a sábado, das 11h às 19h, e, em dias de evento, até às 21h. Durante o período das obras, o estacionamento destinado ao público permanece fechado. A administração do TCA orienta que visitantes utilizem alternativas como transporte público, caronas ou veículos por aplicativo para chegar ao local com mais conforto e segurança.

As alterações fazem parte da requalificação do Complexo do TCA, que abriga importantes equipamentos culturais da Bahia, incluindo a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Criada em 1982, a OSBA é gerida desde 2017 pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) e mantida com recursos públicos, desempenhando um papel fundamental na cena musical do estado.