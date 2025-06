Osba e Geraldo Azevedo se unem em São João Sinfônico - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor e compositor Geraldo Azevedo será o convidado especial da edição 2025 do São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), que acontece no dia 07 de junho (um sábado), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

A apresentação mesclará clássicos do São João e músicas que marcaram a carreira de Geraldo Azevedo, artista pernambucano que está comemorando 80 anos em 2025. Os ingressos para a apresentação serão vendidos pela Sympla e na bilheteria do TCA pelos valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote; R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) no segundo lote. A data e horário oficial de abertura das vendas serão anunciados em breve.

Encontro entre o popular e a música clássica

Com arranjos sinfônicos que exaltarão a beleza poética e a sonoridade marcante de sucessos de Geraldo Azevedo como "Dia Branco", "Moça Bonita" e "Dona da Minha Cabeça", o São João Sinfônico da OSBA promoverá, nesta que é a sua nona edição, mais uma vez o encontro entre o popular e a música sinfônica, em uma das festas mais tradicionais do Nordeste.

"É uma honra imensa estar com a Orquestra Sinfônica da Bahia nesse projeto tão especial. Ver minhas canções ganharem esse novo corpo, essa força sinfônica, é como reviver cada uma delas com uma emoção renovada. Fazer isso na Concha, em Salvador, é ainda mais simbólico: o São João sempre teve um lugar especial no meu coração, e abrir minha agenda junina de 2025 com esse concerto é motivo de muita alegria”, declarou o artista.

A regência do concerto será do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da OSBA, e ainda contará com a participação do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, que esteve presente nas nove edições do São João Sinfônico.

“É emocionante chegar à nona edição do São João Sinfônico da OSBA, um projeto que já virou tradição e que mostra como a música de concerto pode também dançar forró. Este ano, temos a honra de celebrar os 80 anos de Geraldo Azevedo, um artista que representa o puro lirismo e presença da alma nordestina”, celebrou o maestro.

Mudanças no acesso à Concha Acústica

Devido ao avanço das obras no Complexo do Teatro Castro Alves, os acessos ao Complexo foram alterados. A partir de agora, a Concha Acústica tem como único ponto de acesso a entrada na Ladeira da Fonte, na parte de baixo da unidade. Para quem vem do Campo Grande, é a via que tem início entre a Igreja Sião e a Galeria Forte de São Pedro.

Já a bilheteria física também funciona apenas no ponto da Ladeira da Fonte, com atendimento de segunda a sábado, das 11h às 19h, e em dias de evento até às 21h. Durante este momento das obras, o estacionamento destinado ao público está fechado. Para o conforto dos visitantes, é sugerido que sejam exploradas formas alternativas de transporte, como veículos por aplicativo, ônibus ou carona.

07/JUN – SÃO JOÃO SINFÔNICO DA OSBA COM GERALDO AZEVEDO

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Regência: Carlos Prazeres

Convidado: Marcelo Caldi (sanfona)

Ingressos: via plataforma da Sympla e bilheteria do TCA (localizada na Ladeira da Fonte), pelos valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote; R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) no segundo lote. A data e horário oficial de abertura das vendas serão anunciados em breve.