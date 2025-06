Fraude no INSS: presidente dos Correios detalha atendimento a vítimas

Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, - Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, explicou em entrevista ao portal A TARDE, como funcionam os atendimentos aos aposentados e pensionistas afetados por descontos não autorizados no benefício do INSS nas agências. O serviço começou a ser oferecido nesta sexta-feira, 30, em mais de 300 unidades da Bahia, sendo 12 em Salvador.

“A ideia é que a gente tenha um atendimento em que as pessoas passem por uma triagem dos casos e tenham um atendimento humanizado, tenham um acolhimento nesse momento em que eles estão precisando do atendimento do serviço público”, disse Silva.

A iniciativa busca dar suporte às vítimas de uma fraude bilionária no INSS, que envolveu o desconto irregular de valores em benefícios de milhões de segurados em todo o país. A atuação dos Correios, segundo o presidente, será focada na triagem dos casos e no encaminhamento das contestações ao INSS.

“A nossa atuação é para que eles façam uma consulta se tiveram descontos que não foram autorizados, para que eles contestem esses valores, fala: ‘Olha, eu não autorizei esse desconto’. A partir daí, isso é postado no sistema do INSS e o INSS tem 15 dias úteis para fazer essa análise. Aí depois da restituição fica a cargo do INSS. O Correio não é o órgão que faz a restituição, mas as pessoas podem retornar ao Correio após os 15 dias para saber o resultado dado dessa contestação que eles fizeram”, explicou Fabiano.

Sobre a demanda prevista para a capital baiana, ele afirmou que cerca de 8% do total de beneficiários devem buscar atendimento presencialmente. Para evitar filas e garantir um processo mais organizado, o presidente orienta que os cidadãos busquem as agências com calma.

“A gente está preparado para atendê-los da melhor forma possível e a gente indica para a população que não precisa correr para a agência. Se tiver uma fila maior hoje, volta no dia seguinte. A agência vai deixar aqui disponibilizado também os horários em que o movimento é menor, aí as pessoas podem vir e não pegar fila, mas de toda forma, é importante que as pessoas se sintam acolhidas aqui na agência dos Correios”, concluiu.

A beneficiária Maria Terezinha, buscou atendimento na agência do Comércio e contou como foi a experiência: “Fui, tive direito a três descontos. Fui bem recebida, maravilhosa, não tenho que reclamar. Nota 10. Meus colegas aposentados, venham que vocês vão ser atendidos com carinho”, disse uma beneficiária.