Fraude do INSS: agências dos Correios iniciam atendimento na Bahia

Serviço busca atender vítimas de uma fraude bilionária - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do INSS na Bahia poderão, a partir de sexta-feira, 30, consultar e contestar descontos indevidos diretamente em 325 agências dos Correios no estado. O serviço busca atender vítimas de uma fraude bilionária que pode ter afetado mais de 4 milhões de pessoas no país.

Nas agências, será possível verificar autorizações, acompanhar análises e imprimir protocolos. Basta apresentar um documento com foto. Representantes legais com procuração autenticada também podem comparecer, mas apenas para consulta. Confira a lista completa de agências por meio de documento disponibilizado pelos Correios.

Em Salvador, 12 das 17 agências participarão da ação. A fraude, revelada pela Polícia Federal, envolveu descontos não autorizados feitos por associações ligadas a servidores do INSS, com prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

Confira lista de agências dos Correios em Salvador:

AC AMARALINA

Endereço: Av. Amaralina, 908

AC CABULA

Endereço: Rua Silveira Martins, 2550 – Edifício Cabula Master Shopping, Lojas 1

AC CENTRAL SALVADOR

Endereço: Praça da Inglaterra, 2, Comércio

AC CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Endereço: 1ª Av. Centro Administrativo da Bahia, 130, Anexo da Assembleia Legislativa

AC CIDADELA

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Parque Bela Vista

AC ITAPUÃ

Endereço: Rua Genebaldo Figueredo, 81, Itapuã

AC MATA ESCURA

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92, Shopping Bella Vista, Loja 46A, Horto Bela Vista

AC PARIPE

Endereço: Rua da Estação, 104, Edifício Dois Irmãos, Loja 2, Paripe

AC RIO VERMELHO

Endereço: Rua João Gomes, 140, Rio Vermelho – Salvador/BA

AC SHOPPING PARALELA

Endereço: Avenida Luís Viana, 8544, Loja 106-B, ALPHAVILLE I

AC SUMARÉ

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1506, Loja 110, Caminho das Árvores

AC TERMINAL DE CARGAS AÉREAS SALVADOR

Endereço: Alameda Dilson Jatahy Fonseca, 1225, Stella Maris