Secti lança Agência de Inovação no Bahia Oil & Gas Energy

Inovação e interação. Essa é a proposta da Agência de Inovação da Bahia, lançada nesta quinta-feira, 29, pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), no segundo dia do Bahia Oil & Gas Energy, que acontece no Centro de Convenções de Salvador. Em entrevista ao Grupo A TARDE, no stand montado pelo grupo no evento, o titular da pasta, André Joazeiro, explicou a proposta.

Segundo Joazeiro, a ideia da agência é integrar diversos setores criativos, englobando representantes do setor privado e universidades, para o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos que possam ajudar as empresas.

"É um veículo para aproximar o setor produtivo da academia, das universidades, para que elas conversem. Um traz a demanda tecnológica, a necessidade que tem, e o outro é a sua capacidade de desenvolvimento e pesquisa para desenvolver tecnologia que ajude as empresas. Melhorar produto, novos processos", explicou Joazeiro, que pontuou ainda a existência de uma outra estrutura dentro da agência, mas voltada para auxiliar os pesquisadores e empresários na elaboração de um projeto.

"Tem uma outra estrutura, que é o escritório de projetos, que ajuda o empresário, pesquisador, professor, a escrever um projeto para tomar recurso federal, para desenvolver a pesquisa. Nosso escritório vai fazer essa assessoria", pontou o titular da Secti.

Avaliação do evento

André Joazeiro ainda ressaltou a importância de um evento como o Bahia Oil & Gas Energy, que está no seu terceiro ano.

"O evento está sendo fantástico, muito visitado, qualificado o público, proporcionando muita integração, conexão, relacionamentos aqui. É o momento de fazer interações que geram desenvolvimento para o estado", afirmou o secretário.

