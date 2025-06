BOGE 2025: Senai Cimatec investe em formação e tecnologia para petróleo e gás

- Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador recebe o segundo dia do Bahia Oil e Gás Energy (BOGE) 2025, nesta quinta-feira, 29, evento que reúne especialistas, empresas e instituições de pesquisa para debater os rumos do setor energético no estado. Em meio às discussões sobre inovação no mercado, o Senai Cimatec destacou iniciativas estratégicas que combinam tecnologia de ponta com formação profissional, incluindo programas voltados exclusivamente para mulheres.

Ao Portal A TARDE, Tamires Menezes, especialista 3 em Petróleo e Gás do Senai Cimatec, explicou que a instituição tem investido em cursos profissionalizantes alinhados às necessidades da indústria, com destaque para a inclusão feminina.

“Nós temos alguns cursos profissionalizantes que estamos desenvolvendo com apoio da indústria. Eu acho que o mais inovador que a gente está agora na carteira é o de operadores mulheres. Serão 30 mulheres formadas para a operação onshore, no setor de petróleo e gás”, afirmou.

A proposta, segundo Tamires, é formar e capacitar profissionais para atuarem diretamente no setor, em especial na operação terrestre de petróleo e gás na Bahia.

Além do curso exclusivo para mulheres, o Senai Cimatec também desenvolve programas em parceria com a Petrobras para formação de profissionais em funções específicas como plataformista, turista, sondador, sondador líder e operador de fluidos. “São cursos que a proposta é a gente formar, capacitar essas pessoas para já operar diretamente no setor de óleo e gás, aqui no estado da Bahia”, acrescentou Tamires.

Já na área de inovação tecnológica, Igor Campos, também especialista do Senai Cimatec, destacou o papel estratégico do LDP (Laboratório de Desenvolvimento de Poço), que está em construção e será uma estrutura única no mundo. “O LDP vai ser o nosso catalisador para diversos projetos para a indústria de óleo e gás, desenvolver tecnologia. Ele já está sendo uma grande inovação e vai ser o único do mundo a ter um poço de 300 metros que simula as condições do pré-sal aqui no Brasil”, explicou.

Segundo Igor, o projeto não apenas fomentará o desenvolvimento de tecnologias aplicadas à indústria de óleo e gás, como também servirá como um polo formador de recursos humanos altamente qualificados.

“Os projetos demandam não só a construção da infraestrutura, mas também desenvolvimento de pesquisa básica. E junto com a nossa parte de educação, a gente tem o intuito de integrar essa parte da educação. Trazer alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, para desenvolver suas pesquisas dentro desse ambiente que a gente está construindo no Senai”, destacou.

| Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

Igor também mencionou a atuação do Programa de Recursos Humanos da ANP, o PRH 27.1, que capacita estudantes desde a graduação até a pós-graduação em disciplinas como engenharia de reservatório e engenharia de petróleo. “Você capacita esses recursos humanos para ele trabalhar tanto para a indústria, mas também para an academia, para os projetos do Senai Cimatec”, afirmou o especialista.

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.