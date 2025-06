Transpetro firma parceria com IFBA e cria IA para aprimorar manutenção de dutos

- Foto: Divulgação/Transpetro

A Transpetro, maior empresa de logística e transporte de petróleo e gás da América Latina, desenvolve, em parceria com o Instituto Federal da Bahia (Ifba), uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) para elevar ks padrões de segurança e manutenção das tubulações. A expectativa é que a novidade seja apresentada no Bahia Oil & Gás (BOGE) 2025, que acontece no Centro de Convenções de Salvador.

A iniciativa é uma solução que reúne técnicas de inspeção ultrassônica e Inteligência Artificial, analisando os revestimentos internos dos dutos e das tubulações. O objetivo da ferramenta é identificar falhas, como fissuras ou rachaduras.

A taxa de acerto do sistema é de 98%. Gerente de Implantação de Projetos da Transpetro, Luiz Cláudio Cunha explica que a estratégia é atrair parceiros externos para acelerar o processo.

"Acreditamos que com o apoio de outras instituições ou empresas do setor, poderemos acelerar o processo de aperfeiçoamento e aplicação da ferramenta", pontuou Luiz Cláudio.

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.