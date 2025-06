Bahia Pesca se destaca em grande feira de aquicultura latino-americana

- Foto: Divulgação

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia, é um dos grandes destaques da Aquishow Brasil 2025 – um dos principais eventos da aquicultura na América Latina, que está sendo realizada até esta quinta-feira, 29, em Uberlândia (MG).

No evento, a empresa compartilhou com o público presente à Aquishow experiências bem-sucedidas que unem sustentabilidade, inclusão produtiva e desenvolvimento regional em seu estande institucional. Iniciativas inovadoras que mostram como transformar a aquicultura em políticas públicas eficientes e com impacto social real também foram apresentadas.

Entre as iniciativas levadas à feira, destacaram-se o Projeto Fênix, que promove a reintegração social dos internos do sistema prisional por meio da piscicultura, e o Elas à Frente da Pesca, voltado à capacitação e valorização de marisqueiras e pescadoras baianas. Programas como esses posicionam a Bahia Pesca como referência nacional na condução de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da economia azul.

“A Bahia tem provado que a aquicultura pode ser um caminho real de transformação econômica e social. A Aquishow foi uma excelente oportunidade de mostrar o que temos construído com seriedade, planejamento e compromisso com as pessoas e o meio ambiente”, afirmou o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victoria.

A participação da Bahia Pesca na Aquishow 2025 reforça o papel da empresa como instrumento estratégico do Governo da Bahia para promover um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovador no setor aquícola.