Expo Pesca & Aquicultura destaca o desenvolvimento sustentável da pesca na Bahia

Estreia da Expo Pesca & Aquicultura reuniu empresários, produtores, especialistas e autoridades de todo o Brasil - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A grande novidade da quarta edição da Bahia Origem Week é a estreia da Expo Pesca & Aquicultura, que começou na quinta-feira, 3, no Centro de Convenções Salvador. O evento reúne empresários, produtores, especialistas e autoridades de todo o Brasil para discutir os principais desafios e soluções para o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura no país, com foco especial na realidade da Bahia.

Como parte da programação oficial da feira, a Bahia Pesca promove nesta sexta-feira, 4, o Workshop Construindo Redes, com uma série de palestras e mesas-redondas voltadas a 80 estudantes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). O objetivo é aproximar o conhecimento acadêmico das práticas do setor produtivo, criando oportunidades de formação e inserção profissional para jovens interessados na área.

Presente no estande da Bahia Pesca, o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, ressaltou o alinhamento do evento com as pautas ambientais e econômicas. “Falar de Bahia Origem Week é falar de sustentabilidade. A gente resgatar a nossa origem, principalmente na origem de cacauêra, na origem da indústria do chocolate, mostrando que hoje a Bahia pode ser reconhecida, conhecida, demonstrada como referência na indústria do chocolate. Então, nós somos parceiros do projeto desde o início. A gente mostra que é possível essa integração, é possível preservar, é possível se desenvolver economicamente, é possível preservar o nosso meio ambiente”, destacou o secretário.

Eduardo Sodré é secretário estadual de Meio Ambiente | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Para Paulo Roberto, técnico de piscicultura da Bahia Pesca, o evento é uma oportunidade única de troca de experiências e atualização profissional. “A parte de carcinicultura é a parte de cultivo de camarão, tem técnicos que vão poder falar sobre essa atividade, vai falar sobre a parte de ostra, ostreicultura e sobre a piscicultura, então de forma geral você vai ter informações sobre aquicultura, que é a parte de cultivo de animais aquáticos”, disse, em entrevista ao Portal A TARDE.

Paulo também destacou o papel social da Bahia Pesca com o programa de distribuição de alevinos. “O alevino é o peixe quando está na forma pequena, ele tem todas as características do peixe adulto, só que é pequeno. Então tem um programa de distribuição de alevinos que é atendido pela Bahia Pesca através do Governo do Estado. Esses alevinos são produzidos nas estações de piscicultura, são seis estações dentro do Estado da Bahia. Esse alevino é distribuído para todos os municípios dentro do Estado para que o pequeno produtor ou o produtor que não tem condição de comprar, nem de vir buscar, tenha acesso a esse alevino”, explicou.

Segundo Paulo, a Expo Pesca é uma vitrine de inovação para o setor e é importante que o público desperte o interesse nessa área.

“Com o evento da Expo Pesca, aqui é a forma de trazer todas as tecnologias, o que está acontecendo de novo, para que possa desenvolver essa atividade de pesca e aquicultura dentro do Estado da Bahia. Então é importante que as pessoas venham, os produtores, as pessoas que têm interesse nessa atividade, para conhecer o que é que tem de novo em tecnologia, em possibilidades para a produção de pescado dentro do Estado da Bahia”, completou o técnico.

Paulo Roberto, técnico de piscicultura da Bahia Pesca | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

No sábado, 5, a programação segue com três palestras abertas ao público, a partir das 18h, no Auditório Sustentabilidade. Serão abordados temas como o uso de tecnologias em sistemas aquícolas, sustentabilidade ambiental e os desafios da cadeia produtiva do pescado no estado.

Já no domingo, 6, a Expo Pesca também terá seu momento gastronômico com a participação especial da chef Cida Pescadora, primeira mulher brasileira a obter registro profissional de pesca. Ela vai comandar a Cozinha Show com a apresentação da receita do seu famoso “Filé de tilápia delícia ao molho branco de aipim”.

Expositores na Expo Pesca

A Expo também é um espaço de representatividade e valorização de comunidades tradicionais. Érica Matos, representante da Associação de Mulheres Quilombolas e Mariscanas do Vale do Iguape, celebrou a visibilidade conquistada.

“É de grande satisfação estar nessa feira trazendo os nossos produtos, tendo visibilidade tanto para nós da associação quanto para a comunidade. Uma questão que a gente tem abordado é essa questão sobre os mariscos. A gente tem um déficit grande, porque antigamente a gente produzia muito, mas hoje produz muito pouco, por isso a gente traz os produtos que é feito de marisco, produto que a gente mesmo está fazendo para que outras pessoas consumam”, destacou.

Representantes da Associação de Mulheres Quilombolas e Mariscanas do Vale do Iguape | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Já Josiane Araujo, engenheira de pesca da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), destacou a importância do evento para a valorização da produção local.

“A COPS é uma cooperativa que beneficia pescado, a gente trabalha basicamente com a tilápia, é uma cooperativa que tem na sua diretoria mulheres e na sua composição mais 60% de mulheres também. A gente sempre valoriza o produto dos filiados, dos cooperados e esse evento aqui é muito importante porque traz para Salvador um produto que vem lá do sertão do São Francisco, do nosso território, e dá uma visibilidade, que é a nossa tilápia, o nosso carro-chefe. Esse evento é muito importante, a gente está conhecendo pessoas, parceiros, conhecendo outras pessoas que trabalham também com o peixe, com o pescado, trocando informações, fazendo esse intercâmbio entre municípios. Que eventos como esse aconteçam mais vezes para trazer sempre a Salvador os produtos da cooperativa, que é o filé, é o espalmado sem espinha, é a linguiça de tilápia, é o bolinho de tilápia, é muito importante porque as pessoas quando experimentam, se apaixonam, perguntam sempre como é que faz para comprar e essa oportunidade que a gente tem sempre de divulgar o produto”, disse.