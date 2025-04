CV é alvo de operação por planejar ataques contra juízes e promotores

Facção mirava o Estado como forma de retaliação - Foto: Reprodução

Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira, 4, mobilizou forças de segurança no Tocantins para conter a atuação do Comando Vermelho (CV) que articulava ataques a servidores públicos e instituições do Estado. A ofensiva, batizada de Operação Criminalis Littera, foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO), que reúne Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

De acordo com as investigações, a facção agia a partir do interior de presídios nas cidades de Palmas, Araguaína e Cariri, onde seus líderes organizavam atentados contra juízes, promotores, delegados e policiais penais. Além dos planos de ataques, o grupo também arquitetava uma rebelião com reféns que resultaria em uma fuga em massa.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão dentro de unidades prisionais, expedidos pela Justiça Estadual. Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, ameaça, apologia ao crime, falso alarme e tentativa de abolir o estado democrático de direito com uso de violência ou grave ameaça.

A FICCO/TO reforça que a ação é parte de um esforço conjunto entre forças federais e estaduais para enfraquecer organizações criminosas que atuam com violência e representam risco direto à segurança pública e às instituições democráticas.

O principal objetivo da facção, segundo os investigadores, era retaliar o Estado e intimidar o sistema de Justiça e segurança pública, em uma demonstração clara de afronta institucional.