Eterna: emoção e música marcam despedida de Wanda Chase

A jornalista Wanda Chase morreu na quinta-feira (3) aos 74 anos e deixou um legado. Seu velório foi marcado por homenagens musicais da Banda Didá, Ilê Aiyê e Olodum.

Carlinhos Brown, que levou o caixão de Wanda, destacou à imprensa que estava no local a importãncia da comunicadora para os artistas negros da Bahia.

“Ela ativou um desejo de que a cidade podia se unir em torno da cultura baiana. Uma grande ativista que chegou na Bahia com o olhar importante para tudo que o Olodum, a Timbalada e o Ilê Ayê significam para nós e todas as comunidades. Afinal Wanda se dedicou muito ao início do que gerou esses grandes artistas”, disse ele.



Wanda se tornou um ícone da comunicação baiana e referência de gerações.

O Grupo A Tarde se sente honrado por ter sido o último palco em que Chase brilhou. Desejamos forças à família e amigos. Wanda, seu legado é eterno.