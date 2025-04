Olívia Santana exalta planos de Wanda Chase para o movimento negro

Wanda Chase e Olívia Santana juntas - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Olívia Santana não poupou elogios ao dar seu último adeus à jornalista Wanda Chase, na tarde desta sexta-feira, 4, no cemitério Campo Santo, na Federação. Em conversa com a reportagem do jornal A Tarde, a deputada estadual relembrou os planos da comunicadora em prol do movimento negro e a exaltou.

“Wanda sempre foi militante do movimento negro. Ela era uma jornalista, comunicadora, mas ela sempre foi comprometida com a luta contra o racismo. A gente sempre contou com Wanda. Ela abria espaços, ela dava um jeito de colocar um artista negro na pauta”, disse ela.

“Ela sempre teve um profundo conhecimento da cultura negra. Recentemente eu e ela trabalhamos juntas pela lavagem da Madeleine com Robertinho e fomos para a lavagem juntas. Ela tinha muitos planos. A gente se falava e passávamos horas batendo papo, conversando”, reforçou.

A política ainda garantiu que Wanda fará uma falta enorme na sociedade. “Conversando e pensando formas de fazer avançar o movimento negro na Bhaia. Wanda vai fazer uma falta gigante, mas ela deixa um grande legado. E o maior legado de Wanda é o compromisso inarredável com a igualdade”, concluiu.

Wanda Chase faleceu na quinta-feira, 3, devido a complicações de uma cirurgia para tratar um aneurisma dissecante da aorta. Natural de Manaus, no Amazonas, a jornalista se mudou para a Bahia em 1991 e se tornou uma referência para o jornalismo do estado.