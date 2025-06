Bahiagás expande rede de gás natural no interior do estado

Presidente-diretor do Bahiagás, Luiz Gavazza - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Alagoinhas, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista, esses são alguns municípios que estão recebendo investimentos de gás natural por meio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás).

Com audacioso plano de interiorização, o presidente-diretor da estatal, Luiz Gavazza, explicou sobre as projeções da empresa para a expansão do produto no estado.

“Estamos mirando com um arrojado plano diretor de interiorização [para] encontrar soluções para as regiões muito distantes da nossa rede física hoje”, iniciou Gavazza. Atualmente, a sede do empreendimento fica localizada em Salvador.

Presente no Fórum Bahia Oil & Gas Energy, que acontece no Centro de Convenções da capital baiana, nesta quinta-feira, 29, o executivo elencou as cidades baianas em que a empresa tem atuação.

“Nós estamos em Alagoinhas, que por assim dizer, é a capital do território do litoral norte, nordeste e agreste baiano. Nós estamos em Feira de Santana, que é a capital do portal do Sertão. Nós estamos chegando a Jequié, Maracás e já estamos construindo uma rede local dentro do município de Vitória da Conquista”, contou, durante visita ao estande do jornal A TARDE.

Luiz Gavazza no estande do jornal A TARDE do fórum Bahia Oil & Gas Energy | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Ele ainda acrescentou: “Na nossa ideia original, Vitória da Conquista seria atendida depois que chegássemos a Brumado, portanto, depois de 2027. Mas, [o município] hoje já está sendo atendido com gás natural veicular, no posto Vitória. A gente já está iniciando hoje as obras no distrito industrial de Imborés [localizado em Vitória da Conquista], vamos fazer inicialmente um ramal de 3,5 km, com a perspectiva de atender as sete indústrias”.

O intuito da Bahiagás no projeto de expansão do mercado é buscar “soluções rápidas e baratas”, a fim de atender o maior número de municípios baianos, sem a utilização do duto físico.

“[A gente] quer chegar mais rapidamente a pontos distantes da nossa rede do que com o duto físico. Cada quilômetro de duto de gás de distribuição, [...], está em torno de R$ 1,6 milhão. É uma obra muito cara”, afirmou.

O que são dutos físicos?

Dutos de gás, ou gasodutos, são tubulações utilizadas para transportar gás natural de um ponto a outro, geralmente por longas distâncias. Eles são considerados essenciais para levar o gás dos locais de produção para os consumidores industriais, comerciais e residenciais.

A Bahiagás, por sua vez, possui um duto físico, tido como o maior de distribuição do Nordeste e o segundo maior do Brasil, com 306 km de extensão.

O Gás Sudoeste atende diretamente 12 cidades baianas, entre elas estão Jequié, Brumado e Ipiaú. Além desses, o duto também é utilizado por outros 15 municípios.

Investimentos

Em breve, a Bahiagás contratará uma empresa especializada na produção de biometano, um tipo de gás que é considerado a versão renovável do gás natural.

“Temos uma chamada aberta para a contratação de biometano. O biometano é a renovação do gás natural, que faz a transição energética, porque é o menos poluente dos combustíveis fósseis”, disse Gavazza.

Ele ainda explicou a origem do biometano. "O biometano vem do biogás, que é gerado pelos resíduos sanitários. Quando nós estamos falando do interior do estado, esses resíduos vão ser tratados e se transformam em biogás".

Bahia lidera na transição energética

No atual cenário de busca por uma matriz energética mais limpa e sustentável, há um reconhecimento que é motivo de orgulho para os baianos: a Bahia é destaque no mercado de gás natural no país.

Entre as tantas contribuições, podemos destacar o desenvolvimento do Polo Industrial de Camaçari, a exploração de poços maduros na Bacia do Recôncavo e no Campo de Manati (na Bacia de Camamu-Almada), e o Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TR-BA).

Além disso, vale citar que a Bahia possui a maior faixa de um único estado coberta por um dos principais sistemas de transporte de gás natural do país: o Gasoduto da Integração Sudeste-Nordeste (Gasene).