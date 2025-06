Fórum discute exploração de gás no Bahia Oil & Gas Energy 2025

Fórum de Gás Natural da Bahia foi realizado na manhã desta quarta-feira, antes da abertura do Bahia Oil & Gás Energy (BOGE) de 2025. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A abertura extraoficial do Bahia Oil & Gás Energy (BOGE) de 2025, na manhã desta quarta-feira, 28, teve como atração o Fórum de Gás Natural da Bahia, que reuniu representantes do setor público e privado para um debate em torno da exploração do combustível no estado. O início oficial dos trabalhos acontece na tarde de hoje. O evento é realizado no Centro de Convenções de Salvador, até a próxima sexta, 30.

O Fórum acontece pela primeira vez no BOGE, atendendo um pedido do Comitê de Petróleo e Gás da Bahia (CPGB). Para o secretário-executivo do Comitê, Antonio José Pinheiro Rivas, o encontro foi uma oportunidade de discutir assuntos como a distribuição do gás no estado.

“A dimensão territorial da Bahia é maior do que a França, maior do que a Espanha e que precisa ser atendida pelo gás. Então, toda essa logística, para fazer a interiorização do gás, precisa ser discutida com toda a cadeia produtiva, todos os atores, desde quem produz, quem faz a exploração, quem prospecta, quem perfura, quem acha, quem descobre a reserva de gás e depois coloca essa produção para você fazer o deslocamento, escovamento, seja por duto ou por caminhões, para ofertar no mercado consumidor. Então, toda essa cadeia complexa precisa ser melhor discutida”, argumentou Rivas, que também conduziu o Fórum.

Em operação há apenas três anos, a Origem é uma das caçulas na extração de gás na Bahia e está em expansão. A diretora da empresa, Cristiane Carmosinho, considera que a iniciativa é importante para todos os atores envolvidos na cadeia de produção.

“Foi uma excelente iniciativa trazer para o mesmo palco empresas que estão envolvidas na operação, na regulação, na pesquisa e encontrar soluções para problemas que são comuns e que podem destravar a exploração e o desenvolvimento do gás aqui na Bahia. É de grande importância, entendendo o gás como um dos principais combustíveis na transição ou na adição da matriz energética. A gente acredita firmemente no potencial do gás como fomentador do crescimento, do desenvolvimento, e a sua importância para toda a malha de integração energética. O debate é de grande relevância para o estado da Bahia”, elogiou a executiva.

O superintendente de atração de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Luciano Giudice, representou o Governo do Estado no Fórum. Ele informou que o estado oferece benefícios e incentivos fiscais,além de ofertar áreas em distritos industriais para trazer novas empresas do setor.

“O governo do estado vem atuando fortemente na atração de novos novos players para este mercado, e contribuindo com o desenvolvimento das empresas que aqui já estão instaladas. É um segmento muito importante para o Estado da Bahia, seja na geração de empregos, seja também nos royalties que são distribuídos tanto para o Estado, quanto para os municípios produtores e principalmente no desenvolvimento de nossa indústria", pontuou Giudice.

Antônio José Pinheiro Rivas, secretário-executivo do Comitê de Petróleo e Gás | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.