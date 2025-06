BC libera pedido automático via Pix para valores esquecidos em bancos

A adesão é opcional - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Banco Central liberou a nova funcionalidade do Sistema Valores a Receber, que habilita, a partir desta terça-feira, 27, a solicitação automática de resgate do chamado dinheiro esquecido. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido.

A solicitação automática é opcional e exclusiva para pessoas físicas. Ela está disponível apenas para quem tem chave Pix do tipo CPF.

"O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome", explica o Banco Central.

Como ativar o resgate automático:

A adesão à funcionalidade é opcional e exige:

Conta no portal gov.br com nível prata ou ouro

Autenticação em duas etapas ativada

Chave Pix do tipo CPF cadastrada

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual.