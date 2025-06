INSS segue sem plano de ressarcimento um mês após fraude vir à tona

De acordo com o governo, falta de clareza sobre o valor total do prejuízo - Foto: Reprodução

Mais de um mês após a revelação das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ainda não há plano definido para ressarcir beneficiários. De acordo com o governo, a falta de clareza sobre o valor total do prejuízo e sobre o início da devolução integral dificulta o avanço das medidas.

Até o momento, apenas os descontos realizados na folha de abril estão sendo reembolsados. Muitos aposentados e pensionistas, porém, acumulam perdas há meses e ainda não há previsão para a devolução integral dos valores.

Para essa restituição integral, o INSS trabalha em um plano para que as entidades responsáveis devolvam os valores diretamente na folha seguinte. Caso isso não ocorra, o governo promete compensar os beneficiários e buscar o ressarcimento na Justiça.



A restituição dos descontos indevidos de mensalidades associativas aplicados na folha de abril teve início nesta segunda-feira, 26. No total, serão estornados cerca de R$ 292 milhões aos beneficiários.

Confira a tabela para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 - 26 de maio

Final 2 - 27 de maio

Final 3 - 28 de maio

Final 4 - 29 de maio

Final 5 - 30 de maio

Final 6 - 2 de junho

Final 7 - 3 de junho

Final 8 - 4 de junho

Final 9 - 5 de junho

Final 0 - 6 de junho

Calendário para quem ganha acima de um salário-mínimo

Final 1 e 6 - 2 de junho

Final 2 e 7 - 3 de junho

Final 3 e 8 - 4 de junho

Final 4 e 9 - 5 de junho

Final 5 e 0 - 6 de junho