INSS: aposentados com descontos indevidos serão atendidos nos Correios

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Previdência Social e os Correios - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do INSS que identificarem descontos associativos não autorizados em seus benefícios poderão buscar atendimento presencial a partir desta sexta-feira, 20, em uma das 4.730 agências dos Correios em todo o país.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Previdência Social e os Correios, com o objetivo de facilitar o acesso ao serviço, especialmente para quem tem dificuldades com os canais digitais. Nas agências, os beneficiários poderão:

Verificar se há descontos indevidos;

Solicitar a contestação de cobranças;

Confirmar autorizações anteriores;

Acompanhar o andamento das contestações;

Analisar e questionar documentos apresentados por associações;

Obter instruções impressas sobre como usar os canais digitais

O que é necessário?

Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto. Não é necessário levar extrato bancário, contracheque ou comprovante de inscrição no INSS. Caso o titular do benefício não possa comparecer, um representante legal com procuração autenticada poderá consultar informações — mas não realizar outras ações em nome do beneficiário.

O atendimento é gratuito, com prioridade para aposentados e pensionistas. Em muitas unidades haverá guichês exclusivos e filas preferenciais. As informações dos beneficiários são protegidas por uma plataforma independente da base de dados do INSS, garantindo segurança no atendimento.

Como localizar uma agência?

É possível encontrar a unidade mais próxima pelos seguintes canais:

Site dos Correios

Central telefônica 135

Portal do INSS

E quem mora longe?

Para alcançar regiões mais afastadas, o governo prevê ações itinerantes, assegurando que todos tenham acesso ao serviço.

Atenção a possíveis golpes

Nenhum representante do INSS ou dos Correios está autorizado a visitar beneficiários em casa. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais:

Aplicativo Meu INSS

Site: meu.inss.gov.br

Telefone 135

Agências dos Correios (a partir de 30 de maio)

Restituição de valores

O governo iniciou, nesta segunda-feira, 26, a devolução dos R$ 292 milhões descontados indevidamente na folha de pagamento de abril. O reembolso será automático e será creditado junto com os benefícios mensais até o dia 6 de junho — não é necessário solicitar.

Essa devolução acontece após a suspensão dos descontos associativos, determinada pelo INSS. Como a folha de abril já havia sido processada antes da decisão, os valores foram retidos e não foram repassados às entidades.