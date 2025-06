Hugo Motta critica aumento do IOF e manda recado; veja

Hugo Motta durante agenda com o presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 26, para criticar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em algumas transações financeiras, anunciado pelo Ministério da Fazenda na última semana.

Em um recado ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Hugo afirmou que o estado não é gerador de riqueza, e sim consumidor. O parlamentar ainda pontuou que o Brasil não precisa de mais impostos, mas de menos desperdício de recursos.

"Lembrando o que disse logo que assumi: o Estado não gera riqueza - consome. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país", escreveu o presidente da Câmara na publicação.

Almoço com Lula

Segundo informações de Amanda Klein, em sua coluna no portal Uol, Hugo Motta almoçou com o presidente Lula e com Davi Alcolumbre (União Brasil), que presiden o Senado, nesta domingo, 25, no Palácio da Alvorada.

No encontro, Lula teria frisado que a ideia de aumentar o IOF em algumas modalidades passou por sua avaliação e aprovação. Motta e Alcolumbre afirmaram, ainda de acordo com a publicação, que estão dispostos a colaborar no debate.