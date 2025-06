Moraes pede para que PF ouça Bolsonaro em inquérito contra Eduardo

- Foto: Alan Santos | PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou que a Polícia Federal (PF) ouça o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que investiga o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).

O parlamentar é investigado por ter afirmado de forma pública que estaria trabalhando junto ao governo dos Estados Unidos, onde está morando, para aplicar sanções contra os ministros do STF, contra o PGR, Paulo Gonet, e contra a Polícia Federal por conta de uma "perseguição política" contra si e contra seu pai.

Moraes acatou pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que avaliou que Jair estaria sendo "diretamente beneficiado" pelas ações de Eduardo e também por supostamente financiar a estadia do filho em solo norte-americano.

“Oitiva de Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pelamanutenção do sr. Eduardo Bolsonaro em território americano”, escreveu Gonet, em despacho copiado por Moraes.

O prazo para a oitiva de Bolsonaro é de dez dias.