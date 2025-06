Regina Duarte relembra passagem no governo Bolsonaro: "Armadilha"

Regina Duarte e o então presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Carolina Antunes | PR

A atriz Regina Duarte relembrou sua conturbada passagem pelo cargo de secretária especial de Cultura, durante o governo Jair Bolsonaro (PL). A 'namoradinha do Brasil', como é conhecida a artista, afirmou que caiu em uma 'armadilha' ao aceitar o convite do então presidente, em 2020.

Regina afirmou que o convite partiu do próprio Bolsonaro. Após a proposta, a atriz disse ter se reunido com pessoas próximas ao mundo cultural para tratar sobre o tema.

"Num domingo à tarde, o presidente te liga e fala: 'Regina, estou com um bando de gavião querendo esse cargo, mas eu quero dar pra você. Eu quero você aqui'. Eu, curiosa, aventureira, atrevida, falei: 'aceito'. Fiz uma reunião com amigos ligados à cultura e eu fui, aceitei", afirmou Regina Duarte, em entrevista ao canal da Revista Oeste no Youtube.

Armadilha

Regina Duarte ainda citou a entrevista para o canal CNN Brasil, também em 2020, que gerou uma crise na sua passagem pelo posto. A atriz afirmou ter sido vítima de uma "armadilha" para ser derrubada.

"Caí em uma armadilha, estavam querendo me derrubar mesmo. Marquei uma reunião com o presidente, queria sair, porque era o melhor para todo mundo. [A política] não era o meu mundo", disparou Regina.

Regina Duarte e Bolsonaro

Regina Duarte teve uma rápida passagem pelo governo Bolsonaro. Ela assumiu o comando da Secretaria Especial de Cultura, pasta ligada ao Ministério do Turismo na época, em março de 2020.

Após enfrentar críticas de agentes do setor cultural e protagonizar polêmicas, a atriz entregou o posto em maio do mesmo ano, sendo substituída por Mario Frias (PL), hoje deputado federal.