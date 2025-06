STF escala Moraes como relator de denúncia contra Eduardo Bolsonaro

Moraes será relator de processo contra Eduardo Bolsonaro - Foto: Rosinei Coutinho | STF

O ministro Alexandre de Moraes será o relator da queixa da Procuradoria-Geral da República (PGR) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), fiho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar está nos Estados Unidos, licenciado do seu mandato.

O inquérito correrá em sigilo, determinação do próprio Moraes. Na ação, Paulo Gonet, procurador-geral da República, aponta uma lista de declarações e movimentações públicas que mostram uma possível estratégia de Eduardo Bolsonaro (PL) para constranger a atuação do STF.

De acordo com a jornalista Daniela Lima, em seu blog no portal G1, um integrante do STF, sob condição de anonimato, indicou que a postura adotada por Eduardo Bolsonaro (PL) gerou um clima de 'solidariedade' com Alexandre de Moraes, relator do processo do 8 de janeiro.

"Eles não entendem que o que sinalizam é, obtendo uma punição a você pelo exercício do trabalho, sinalizam que amanhã o mesmo pode ser feito contra cada um de nós", afirmou um dos magistrados.

Estadia no exterior

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) deixou o Brasil em março deste ano, tirando licença do seu mandato parlamentar, e alegando que estaria sendo vítima de uma perseguição da Justiça.

"Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir representando esses irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar, sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos", disparou na ocasião.

Eduardo Bolsonaro ainda é cotado como uma das opções dentro do bolsonarismo para disputar a presidência da República, caso seu pai, Jair Bolsonaro, não consiga reverter sua inelegibilidade.