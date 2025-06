Desconfiado, Bolsonaro segura apoio a Tarcísio

Tarcísio pode ser aposta para O Planalto em 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem segurado qualquer movimento de apoio ao nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Radar, da revista Veja, Bolsonaro teria confidenciado a aliados de que não confiaria no perfil de Tarcísio. A desconfiança seria fruto da boa relação que o gestor tem com políticos de diferentes espectros políticos.

Desde que assumiu o governo de São Paulo, Tarcísio já surgiu ao lado de adversários de Bolsonaro em agendas Institucionais, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Candidato de Bolsonaro

Bolsonaro tem indicado que pretende ser candidato a presidente, mesmo inelegível por abuso de poder. Em cenário em que o ex-presidente não conseguirá reverter sua situação diante da Justiça Eleitoral, outros nomes começam a surgir dentro do campo político conhecido como bolsonarismo.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece como uma das principais opções, assim como Tarcísio.

Filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL) também é apontado como alternativa para representar o clã na disputa pelo Planalto.