Janja provoca Michelle Bolsonaro em entrevista: "Não sou dessas"

A primeira-dama Janja da Silva provocou Michelle Bolsonaro (PL), ao falar sobre a presença de maquiadores nas suas agendas e cuidados pessoais estéticos. Apesar da alfinetada, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não citou nominalmente sua antecessora no cargo.

Questionada sobre o assunto, em entrevista para um podcast do jornal Folha de S. Paulo, Janja 'sugeriu', em tom de ironia, que ela estava sendo confundindo com uma outra primeira-dama. Durante sua passagem pelo posto, entre 2019 e 2022, Michelle Bolsonaro contou com a presença constante do seu maquiador Agustin Fernandez, com quem mantém uma relação pessoal de amizade.

"Não sou dessas, você está confundindo a primeira-dama. Então, é a outra, não sou eu", disparou Janja, que afirmou ainda ser a principal responsável pela organização da sua rotina no posto.

Michelle como opção para 2026

Presidente nacional do PL Mulher, núcleo feminino do Partido Liberal, Michelle tem sido ventilada nos bastidores como uma possível alternativa para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade na Justiça Eleitoral, com vigência até 2030.

Além da ex-primeira-dama, nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil), no segundo mandato à frente do estado de Goiás, também despontam como opções remotas para a disputa.