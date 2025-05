Janja comenta polêmica na China e diz se arrepender de ofensa a Musk

Janja defendeu intervenção feita em jantar com Xi Jinping - Foto: Claudio Kbene | PR

A primeira-dama do Brasil, Rosangela Lula da Silva, a Janja, defendeu sua intervenção durante um jantar com o presidente chinês, Xi Jinping, no início do mês, quando tomou a palavra, criticou o TikTok, uma empresa chinesa, e cobrou a regulamentação das redes sociais.

Segundo membros da comissão presidencial, a fala da primeira-dama representou uma gafe e causou desconforto entre os presentes. Lula criticou o vazamento da conversa para a imprensa, e diplomatas avaliaram como quebra de protocolo.

"Não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos num jantar, conversando, não entrei numa sala gritando. Quer dizer, eu não posso falar? Não sou um biscoito de porcelana", disse Janja em entrevista para o podcast da Folha de S. Paulo.

"Ele [Lula] nunca falou para mim 'não fale, fique quieta'. Se ele fosse essa pessoa, eu jamais teria casado com ele. Não existe a possibilidade de falar alguma coisa, e vamos combinar que eu tenho bom senso e me considero inteligente", acrescentou.

A primeira-dama também disse ter se arrependido de ter xingado Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Em um painel do G20, realizado no Rio de Janeiro em novembro, ela ofendeu o bilionário: “fuck you” (vá se foder, em português).

"Eu me arrependo por conta da minha equipe, porque trabalhamos muito para o G20, no ano passado. Eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, e parece que tudo virou nada. Não é da fala que me arrependo, mas do momento", afirmou Janja. "Fazer crítica a ele eu sigo fazendo, porque ele continua sendo o que está acima do bem e do mal, se acha o dono do mundo."

Horas depois de ter sido xingado, Musk respondeu , em seu próprio X, a uma publicação com o vídeo de Janja legendado para o inglês. “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu, com emojis de riso.

Candidatura

Apesar do estilo participativo, Janja descartou se aventurar na política institucional. A primeira-dama afirmou ao podcast querer aproveitar a vida com seu marido, terminado seu período à frente da Presidência da República.

"Não me imagino tendo uma carreira política. Tudo o que eu escrevi para o meu marido em 580 dias de cadeia, de a gente ter uma vida, passear, de conhecer lugares juntos, eu ainda sonho em fazer. Quando tudo isso terminar, eu quero pegar meu marido pelo braço e sair por aí com ele", afirmou a primeira-dama.