Janja ‘xinga’ Elon Musk no G20: “Fuck you”

Janja usou termo polêmico para se referir a Musk - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

A primeira-dama Janja da Silva usou o termo “fuck you” (f*da-se), ao falar do proprietário do X e empresário Elon Musk, neste sábado, 16, durante um evento do G20 Social, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Janja disse não ter medo do bilionário, que terá um cargo no governo de Donald Trump. A primeira-dama falava sobre desinformação e regulação das redes sociais.

"Eu não tenho medo de você. Inclusive: fuck you, Elon Musk", disparou.

Musk foi um dos principais apoiadores de Trump durante a campanha deste ano, sendo também um dos maiores doadores. O empresário protagonizou recentes embates com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que chegou a bloquear o X no Brasil.