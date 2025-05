Michelle Bolsonaro adota nova postura sobre eleições de 2026

Tarcísio e Michelle despontam como favoritos para substituir Bolsonaro em 2026 - Foto: Douglas Gomes | Republicanos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem diminuído a resistência em disputar a Presidência da República em 2026. De acordo com a colunista Bela Megale de O Globo, em uma conversa recente com um aliado, Michelle foi aconselhada a não contrariar Jair Bolsonaro quando ele sinaliza que é ela quem deve concorrer ao Palácio do Planalto, já que o ex-marido é inelegível.

Ao preferir não reagir, como fazia sempre, a ex-primeira-dama jogou em silêncio e não teceu comentários. O gesto foi celebrado como um avanço.

Ainda de acordo com a publicação, outro conselho que Michelle tem recebido e acatado é diminuir o tom evangélico de seus discursos, para ampliar o alcance de suas falas. Ela foi aconselhada a centralizar seus pronunciamentos na política.

Ganhando força

Uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para presidência da República nas eleições de 2026, vem ganhando força nos bastidores.

De acordo com informações de Paulo Capelli, em sua coluna no portal Metrópoles, aliados de Bolsonaro consideram que Michelle, antes cotada para o Senado pelo Distrito Federal, amadureceu politicamente. A postura da presidente do PL Mulher nas recentes manifestações também tem sido bem avaliada pelo entorno.

Ainda segundo a publicação, entre os entusiastas de uma candidatura de Michelle ao Planalto, estão o pastor Silas Malafaia e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).